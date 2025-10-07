Бүгүн жылдын эң кооз, эң жакын Толгон айы көрүнөт

Жылдын эң кооз Толгон айы 7-8-октябрда көрүнөт. Анда Ай Жерге абдан жакындайт. Бул тууралуу Россия илимдер академиясынын Космос изилдөө институтунун Күн астрономиясы лабораториясы билдирди.
Айдын визуалдык байкоо жана фотосүрөткө тартуу үчүн эң идеалдуу шарттарда болоору жана бийик тоолуу жерлерде түнү бою көрүнө турганы белгиленди.
7-октябрда спутник Жердин борборуна эң жакын жерде — 360 000 километрден азыраак жерде болот жана тургундар супер айды көрүшөт.
Ошондой эле октябрь айы бою караңгы өлкөнүн асманында Жердин жашоочулары кичинекей дүрбү менен эки кометаны — C/2025 A6 Lemmon жана C/2025 R2 Swan — байкоого алышат. Биринчиси түндүк-батыш асманда, экинчиси түштүк-батыш асманда көрүнөт. Андан тышкары, 21-октябрда Orionid метеордук агымынын чокусу белгиленет — ачык аба ырайында саатына беш метеорду көрүүгө болот.