07:51
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Кыргызча

Бүгүн жылдын эң кооз, эң жакын Толгон айы көрүнөт

Жылдын эң кооз Толгон айы 7-8-октябрда көрүнөт. Анда Ай Жерге абдан жакындайт. Бул тууралуу Россия илимдер академиясынын Космос изилдөө институтунун Күн астрономиясы лабораториясы билдирди.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

Айдын визуалдык байкоо жана фотосүрөткө тартуу үчүн эң идеалдуу шарттарда болоору жана бийик тоолуу жерлерде түнү бою көрүнө турганы белгиленди.

7-октябрда спутник Жердин борборуна эң жакын жерде — 360 000 километрден азыраак жерде болот жана тургундар супер айды көрүшөт.

Ошондой эле октябрь айы бою караңгы өлкөнүн асманында Жердин жашоочулары кичинекей дүрбү менен эки кометаны — C/2025 A6 Lemmon жана C/2025 R2 Swan — байкоого алышат. Биринчиси түндүк-батыш асманда, экинчиси түштүк-батыш асманда көрүнөт. Андан тышкары, 21-октябрда Orionid метеордук агымынын чокусу белгиленет — ачык аба ырайында саатына беш метеорду көрүүгө болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346198/
Кароо: 35
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; ишканасы газга төлөмдөрдү өз&nbsp;убагында төлөөнү суранат «Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
Баткендеги &laquo;Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы&raquo; мамлекетке кайтарылды Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды
Токмок 2&nbsp;млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды Токмок 2 млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды
7-октябрь, шейшемби
07:45
Бүгүн жылдын эң кооз, эң жакын Толгон айы көрүнөт Бүгүн жылдын эң кооз, эң жакын Толгон айы көрүнөт
6-октябрь, дүйшөмбү
19:15
7-октябрга карата аба ырайы
16:47
Медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду
16:33
Айыл чарба министрлигине жаңы орун басар келди
16:20
ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
15:26
Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты