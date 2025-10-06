Эверестте миңге жакын турист кар бороонунан улам чыга албай калды

Миңге жакын турист жана жергиликтүү тургундар Тибеттеги Эвересттин чыгыш капталында катуу бороондон улам тыгылып калганын Reuters агенттиги билдирди.
Куткаруу иштери 4,9 километрден (18 500 фут) жогору бийиктикте жүрүп жатат. Ал жерде кар лагерлерге баруучу жолдорду толугу менен жаап салган. Бийлик ал жерге жүздөгөн куткаруучуларды жана жергиликтүү тургундарды тартты. Буга чейин тоодон айрым туристтер эвакуацияланган.
Ал арада коңшу Непалда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жана жер көчкү жүрүп, кеминде 47 киши каза болуп, жолдор менен көпүрөлөр талкаланды.