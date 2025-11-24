Куткаруучулар Сүлүктүдөгү шахтада калган төрт адамды алып чыгышты

Баткен облусундагы «Адахан» шахтасында камалып калган төрт кенчи куткарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, урап түшкөн жер кечээ Сүлүктүдө болгон.
Маалыматка ылайык, тоо-кен авариялык кызматынын куткаруучулары болжол менен 110 метр тереңдикте иштеп жатышкан. Алар атайын түтүк аркылуу камалып калган кенчилерге тез арада аба берип, андан кийин урап түшкөн жерди тазалап, 4 адамды куткарып калышты.
Андан кийин уранды тездик менен тазаланып, кенчилерди чыгарууга жол ачып, түнкү саат 23:05те аман-эсен чыгарып алышкан.