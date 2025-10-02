Манас шаарындагы «Акылман» лицейинин курулушуна 265 миллион сом бөлүнөт

Фото Манас шаардык мэриясы. Манас айылында курулушу пландалган «Акылман» президенттик лицейинин макети
Капиталдык курулуш башкармалыгы Манас шаарынын Р.Азимов көчөсүндөгү «Акылман» президенттик лицейин курууга тендер жарыялады.
Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматы боюнча, бул максатта 265 миллион 24 700 сом каралган.
Тендердик арыздар 15-октябрга чейин кабыл алынат. Ал эми 2026-жылдын 31-августтунда аяктайт
Буга чейин аткаминерлер билим берүү мекемесинин келечектеги дизайнын айтып беришкен.
Эскерте кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында «Акылман» президенттик лицейи 2023-жылы ачылган. Анын бүтүрүүчүлөрүнө жеңилдиктерди берген мыйзамга кол коюлган.