11:38
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Кыргызча

Манас шаарындагы «Акылман» лицейинин курулушуна 265 миллион сом бөлүнөт

Манас шаардык мэриясы
Фото Манас шаардык мэриясы. Манас айылында курулушу пландалган «Акылман» президенттик лицейинин макети

Капиталдык курулуш башкармалыгы Манас шаарынын Р.Азимов көчөсүндөгү «Акылман» президенттик лицейин курууга тендер жарыялады.

Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматы боюнча, бул максатта 265 миллион 24 700 сом каралган.

Тендердик арыздар 15-октябрга чейин кабыл алынат. Ал эми 2026-жылдын 31-августтунда аяктайт

Буга чейин аткаминерлер билим берүү мекемесинин келечектеги дизайнын айтып беришкен.

Эскерте кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында «Акылман» президенттик лицейи 2023-жылы ачылган. Анын бүтүрүүчүлөрүнө жеңилдиктерди берген мыйзамга кол коюлган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345686/
Кароо: 102
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
2-октябрь, бейшемби
11:38
Улуттук онкология борбору рентген аппараттарын сатып алат Улуттук онкология борбору рентген аппараттарын сатып ал...
10:52
Кыргызстандык «Курак» тасмасы Пусан кинофестивалында эки сыйлыкка ээ болду
10:42
Манас шаарындагы «Акылман» лицейинин курулушуна 265 миллион сом бөлүнөт
10:30
Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
10:14
Ысык-Көл облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
1-октябрь, шаршемби
21:14
Шайлоо −2025: БШК көп мандаттуу округдардын схемасын бекитти (тизме)