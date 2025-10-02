Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды

Борбор калаанын Ленин районундагы «Ош» базарында мыйзамсыз соода кылууну токтотуу боюнча биргелешкен рейд өткөрүлдү.
Мэриянын маалыматына караганда, иш-чарага Ленин райондук администрациясынын, шаардык инспекциянын жана «Тазалык» муниципалдык ишканасынын кызматкерлери катышты.
Рейддин жүрүшүндө жөнгө салынбаган соода-сатык менен алектенген жеке жактарга карата КР Кылмыш-жаза кодексинин 286-беренесинин 2-бөлүмү менен жалпы суммасы 33 000 сомду түзгөн 11 административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле 13 даана соода жабдуулары алынган.
Рейд учурунда сатуучулар менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда бир нече кагылышуулар болгон.
Муниципалитет мындай текшерүүлөр мындан ары да улантыларын белгиледи. Ош базарынын аймагында коомдук тартипти жана санитардык тазалыкты сактоого өзгөчө көңүл бурулат.