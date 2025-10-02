11:38
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Кыргызча

Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды

Борбор калаанын Ленин районундагы «Ош» базарында мыйзамсыз соода кылууну токтотуу боюнча биргелешкен рейд өткөрүлдү.

Мэриянын маалыматына караганда, иш-чарага Ленин райондук администрациясынын, шаардык инспекциянын жана «Тазалык» муниципалдык ишканасынын кызматкерлери катышты.

Рейддин жүрүшүндө жөнгө салынбаган соода-сатык менен алектенген жеке жактарга карата КР Кылмыш-жаза кодексинин 286-беренесинин 2-бөлүмү менен жалпы суммасы 33 000 сомду түзгөн 11 административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле 13 даана соода жабдуулары алынган.

Рейд учурунда сатуучулар менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда бир нече кагылышуулар болгон.

Муниципалитет мындай текшерүүлөр мындан ары да улантыларын белгиледи. Ош базарынын аймагында коомдук тартипти жана санитардык тазалыкты сактоого өзгөчө көңүл бурулат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345684/
Кароо: 122
Басууга
Теги
Бишкекте жаңы Ош базарынын курулушу башталды
Ош базарындагы өрттөнгөн павильондор анын көчүрүлүшүнө байланыштуу эмес
Ош базардагы чөнтөкчүлөр менен күрөштү жеке күзөт агенттиги жүргүзөт
«Берекет» базарынын директору үй камагына чыгарылды
«Берекет» базарынын директору камакка алынды
Өрттөн жабыркаган сатуучулар менен вице-премьер-министр жолугушту
Ош базардагы өрткө байланыштуу «Берекеттин» директору менен кызматкери кармалды
Ош базарындагы өрттөн жабыркаган соодагерлер митингге чыгышты
Депутат: Ош базарында чыккан өрттүн баары теӊ атайлап жасалган болушу мүмкүн
Өкмөт башчысы Ош базарын ордунда калтырууну убадалады
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
2-октябрь, бейшемби
11:38
Улуттук онкология борбору рентген аппараттарын сатып алат Улуттук онкология борбору рентген аппараттарын сатып ал...
10:52
Кыргызстандык «Курак» тасмасы Пусан кинофестивалында эки сыйлыкка ээ болду
10:42
Манас шаарындагы «Акылман» лицейинин курулушуна 265 миллион сом бөлүнөт
10:30
Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
10:14
Ысык-Көл облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
1-октябрь, шаршемби
21:14
Шайлоо −2025: БШК көп мандаттуу округдардын схемасын бекитти (тизме)