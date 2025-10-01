21:32
Шайлоо −2025: БШК көп мандаттуу округдардын схемасын бекитти (тизме)

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо үчүн 30 округдун схемасын жана чек арасын бекитти.

Алар:

№ 1 шайлоо округу

Борбору: Раззаков шаары, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 136 миң 220

Чек аралары: Сүлүктү шаары толугу менен; Раззаков шаары, Лейлек районунун Сумбула, Ак-Суу, Лейлек, Кулунду, Жаңы-Жер, Кең-Талаа, Тогуз-Булак айыл аймактары; Баткен шаары, Баткен районунун Ак-Татыр, Ак-Сай, Самаркандек айыл аймактары.

№ 2 шайлоо округу

Борбору: Кадамжай шаары, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 144 миң 380

Чек аралары: Баткен районунун Кара-Бак, Суу-Башы, Төрт-Гүл, Алтын-Бешик айыл аймактары; Айдаркен жана Кадамжай шаарлары, Кадамжай районунун Актурпак, Молдо-Нияз, Бирлик, Майдан, Орозбеков жана Исхак-Полотхан айыл аймактары.

№ 3 шайлоо округу

Борбору: Кызыл-Кыя шаары, Кызыл-Кыя шаарынын мэриясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 136 миң 40

Чек аралары: Кадамжай районунун А.Масалиев, Үч-Коргон айыл аймактары; КызылКыя шаары толугу менен; Ноокат районунун Т.Кулатов, Тоолос жана Көк-Жар айыл аймактары; Араван районунун Тоо-Моюн айыл аймагы.

№ 4 шайлоо округу

Борбору: Ноокат шаары, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын имараты

Шайлоочулардын саны: 128 миң 275

Чек аралары: Ноокат шаары толугу менен, Ноокат районунун Бель, Жаңы-Ноокат, Гүлистан, Т.Зулпуев, Кара-Таш, Кеңеш, Көк-Бел, Кыргыз-Ата, А.Мирмахмудов жана Н.Исанов айыл аймактары; Араван районунун Керме-Тоо айыл аймагынын КичикАлай жана Чогам айылдары.

№ 5 шайлоо округу

Борбору: Араван району, Араван айылы, Араван райондук мамлекеттик администрациясынын имараты

Шайлоочулардын саны: 164 миң 557

Чек аралары: Араван районунун Керме-Тоо айыл аймагынын Гүлбаар айылы, Достук, Дөбө-Коргон, С.Юсупов жана Чек-Абад айыл аймактары; Ош шаарынын МАБ-2, МАБ-3, Кызыл-Кыштак айылы.

№ 6 шайлоо округу

Борбору: Ош шаары, Ош шаарынын мэриясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 161 миң 323

Чек аралары: Ош-МАБ-1, Ош-МАБ-4, Ош-МАБ-5, Ош-МАБ-6, Папан айылындагы № 5563 жана № 5564 эки АШК, Ош-МТУ-Жапалак, Төлөйкөн айылы; Кара-Суу районунун Папан айыл аймагы толугу менен.

№ 7 шайлоо округу

Борбору: Кара-Суу шаары, Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 141 миң 18

Чек аралары: Ош шаарынын Нариман айыл аймагынын Жаңы-Маала, Жийделик, Чолпон айылдары толугу менен; Кара-Суу шаары, Кара-Суу шаарынын Сарай айыл аймагы, Кара-Суу районунун Ала-Тоо, Манас, Жоош, Отуз-Адыр айыл аймактары толугу менен.

№ 8 шайлоо округу

Борбору: Гүлчө айылы, Алай райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 142 миң 405

Чек аралары: Кара-Суу районунун Мады, Датка, Баш-Булак айыл аймактары толугу менен; Алай районунун Гүлчө, Жаңы-Алай, Тилектеш, Үч-Дөбө-Алай, Курманжан датка, Жибек-Жолу, Памир-Алай айыл аймактары толугу менен; Чоң-Алай районунун Жекенди, Кашка-Суу, Чоң-Алай айыл аймактары толугу менен.

№ 9 шайлоо округу

Борбору: Өзгөн шаары, Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 122 миң 779

Чек аралары: Кара-Суу районунун Савай, Ынтымак айыл аймактары толугу менен; Өзгөн районунун Кызыл-Октябрь, Куршаб, Жалпак-Таш, Кароол, Дөң-Булак айыл аймактары, Өзгөн шаары.

№ 10 шайлоо округу

Борбору: Кара-Кулжа айылы, Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 136 миң 218

Чек аралары: Өзгөн районунун Баш-Дөбө, Төрт-Көл, Ийри-Суу, Жазы, Мырза-Аке, КараШоро, Салам-Алик айыл аймактары толугу менен; Кара-Кулжа районунун Алайкуу, Кара-Гуз, Кара-Көчкөр, Кара-Кулжа, Ой-Тал, Сары-Булак, Ылай-Талаа айыл аймактары толугу менен.

№ 11 шайлоо округу

Борбору: Манас шаары, Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 155 миң 23

Чек аралары: Жалал-Абад облусунун Манас шаары толугу менен; Сузак районунун Көк-Жаңгак шаары, Барпы жана Багыш айыл аймактары.

№ 12 шайлоо округу

Борбору: Сузак району, Сузак айылы, Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 154 миң 398

Чек аралары: Сузак районунун Кыз-Көл, Көк-Арт, С.Атабеков, Кызыл-Туу, Сузак жана Кара-Дарыя айыл аймактары толугу менен; Базар-Коргон районунун Акман айыл аймагы, Базар-Коргон шаарынын № 2131, № 2132, № 2133, № 2134, № 2135, № 2136, № 2375, № 2376, № 2377, № 2421, № 2422, № 2448, № 2459 шайлоо участоктору.

№ 13 шайлоо округу

Борбору: Масы айылы, Ноокен райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 159 миң 906

Чек аралары: Базар-Коргон районунун Базар-Коргон шаарынын № 2423, № 2428, № 2140, № 2141 шайлоо участоктору, Кеңеш, Арстанбап-Ата, Сайдыкум айыл аймактары толугу менен; Ноокен районунун Д.Садырбаев, Э.Алиев, Момбеков айыл аймактары, Кочкор-Ата шаары; Майлуу-Суу районунун Майлуу-Суу шаары толугу менен.

№ 14 шайлоо округу

Борбору: Токтогул шаары, Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 149 миң 154

Чек аралары: Ноокен районунун Бүргөнду-Достук айыл аймагы, Шамалды-Сай шаары толугу менен; Таш-Көмүр районунун Таш-Көмүр шаары толугу менен; Аксы районунун Ак-Суу жана Үч-Коргон айыл аймактары толугу менен; Кара-Көл районунун Кара-Көл шаары толугу менен; Токтогул районунун Үч-Терек, Кетмен-Дөбө, Э.Иманалиев, А.Суеркулов, Толук, Сары-Камыш айыл аймактары жана Токтогул шаары толугу менен.

№ 15 шайлоо округу

Борбору: Кербен шаары, Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 160 миң 218

Чек аралары: Аксы районунун Кош-Дөбө, Ак-Жол, Сары-Челек, Кара-Камыш айыл аймактары, Кербен шаары толугу менен; Ала-Бука районунун Айры-Там, Т.Балтагулов, Ынтымак, Ала-Бука айыл аймактары толугу менен; Чаткал районунун Терек-Сай, Каныш-Кыя айыл аймактары толугу менен.

№ 16 шайлоо округу

Борбору: Талас шаары, мэриянын имараты.

Шайлоочулардын саны: 133 миң 880

Чек аралары: Айтматов районунун Аманбаев, Кара-Буура, Шекер, Чолпонбай айыл аймактары толугу менен; Манас районунун Кыргызстан, Семетей, Үч-Коргон айыл аймактары толугу менен; Бакай-Ата районунун Биримдик, Акназаров, Кумуштак, Бакай-Ата айыл аймактары толугу менен; Талас шаары толугу менен.

№ 17 шайлоо округу

Борбору: Жайыл району, Кара-Балта шаары, Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 149 миң 72

Чек аралары: Талас районунун Беш-Таш, Кара-Кол, Кең-Кол, Шумкар-Уя, Чоң-Алыш айыл аймактары толугу менен; Панфилов районунун Кайыңды шаары, Курама, Курпулдок, Фрунзе, Орто-Кайыңды айыл аймактары толугу менен; Жайыл районунун Жайыл, Сары-Коо, Суусамыр, Талды-Булак айыл аймактары; Кара-Балта шаары толугу менен.

№ 18 шайлоо округу

Борбору: Беловодское айылы, Москва райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 139 миң 755

Чек аралары: Жайыл районунун Ак-Башат, Ынтымак айыл аймактары толугу менен; Москва районунун Ак-Суу, Төрт-Гүл, Толок, Нарзан, Миң-Булак айыл аймактары толугу менен; Сокулук районунун Шопоков шаары, Сары-Өзөн, З.Кайназарова, Сокулук айыл аймактары толугу менен.

№ 19 шайлоо округу

Борбору: Сокулук айылы, Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 138 миң 373

Чек аралары: Сокулук районунун Гавриловка, Жаңы-Пахта, Төмөнкү-Чүй, Манас, Военно-Антоновка, Күнтуу айыл аймактары толугу менен; Бишкек шаарынын Ленин районунун Новопавловка айылындагы МАБ-106, Ак-Орго, Ак-Ордо, МАБ-103 толугу менен.

№ 20 шайлоо округу

Борбору: Лебединовка айылы, Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 127 миң 760

Чек аралары: Аламүдүн районунун С.Чокморов, Байтик баатыр, А.Сыдыков, КараЖыгач, Достук, Арашан, Таш-Мойнок айыл аймактары толугу менен; Бишкек шаарынын Биринчи май районунун Манас айылы, Учкун МАБ-208, Маевка МАБ-207, Калыс-Ордо МАБ-205; Бишкек шаарынын Свердлов районунун Лебединовка айылындагы МАБ-307, Аламүдүн айылындагы МАБ-306, Эне-Сай МАБ-305, Бакай-Ата МАБ-302; Бишкек шаарынын Ленин районунун Чоң-Арык МАБ-108.

№ 21 шайлоо округу

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү 15

Шайлоочулардын саны: 138 миң 792

Чек аралары: Бишкек шаарынын Ленин районунун Орок айылындагы МАБ-101, 102, 104, 105, 108, 107 толугу менен.

№ 22 шайлоо округу

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү 15

Шайлоочулардын саны: 135 миң 256

Чек аралары: Бишкек шаарынын Октябрь районунун Көк-Жар айылындагы МАБ-401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 толугу менен.

№ 23 шайлоо округу

Борбору: Бишкек шаары Москва көчөсү 15

Шайлоочулардын саны: 131 миң 968

Чек аралары: Бишкек шаарынын Биринчи май районунун Пригородное айылындагы МАБ-201, 202, 203, 204, 205, 208, 206 толугу менен.

№ 24 шайлоо округу

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү 15

Шайлоочулардын саны: 134 миң 326

Чек аралары: Бишкек шаарынын Свердлов районунун Төмөнкү Ала-Арча айылындагы МАБ-301, 302, 303, 305, 308, 304 толугу менен.

№ 25 шайлоо округу

Борбору: Кант шаары, Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 141 миң 173

Чек аралары: Бишкек шаарынын Октябрь районунун Тунгуч кичи району, Рухий Мурас, Кара-Жыгач, Алтын-Ордодогу МАБ-406 толугу менен; Ысык-Ата районунун Узун-Кыр, Жайылма, Ак-Кудук, Жээк, Кочкорбаев, Нурманбетов, Кең-Булуң, Сын-Таш, Ысык-Ата айыл аймактары толугу менен; Кант шаары толугу менен.

№ 26 шайлоо округу

Борбору: Токмок шаары, Токмок шаарынын мэриясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 132 миң 142

Чек аралары: Токмок шаары толугу менен; Чүй районунун Бурана, С.Ибраимов, Биримдик, Он-Бир-Жылга, Чүй айыл аймактары толугу менен; Кемин районунун Кемин шаары, Орловка шаары, Кичи-Кемин, Кызыл-Октябрь, Чоң-Кемин, Чым-Коргон айыл аймактары толугу менен.

№ 27 шайлоо округу

Борбору: Чолпон-Ата шаары, Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 157 миң 722

Чек аралары: Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаары, Тору-Айгыр-Тамчы, ШайыбекАта, Ж.Абдрахманов, Садыракен айыл аймактары толугу менен; Түп районунун Карасаев, Ысык-Көл, Балбай, Каркыра, Түп айыл аймактары толугу менен; Ак-Суу районунун Хан-Теңир, Каракол, Алтын Арашан, Кыдыракен айыл аймактары толугу менен.

№ 28 шайлоо округу

Борбору: Кызыл-Суу айылы, Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 160 миң 181

Чек аралары: Каракол шаары толугу менен; Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, КызылСуу, Оргочор, Барскоон, Жаргылчак айыл аймактары толугу менен; Тоң районунун Күн-Чыгыш, Б.Мамбетов, Улакол, Ак-Терек айыл аймактары толугу менен.

№ 29 шайлоо округу

Борбору: Кочкор айылы, Кочкор районунун финансылык башкармалыгынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 138 миң 152

Чек аралары: Балыкчы шаары толугу менен; Кочкор районунун Ормон-Хан, Чолпон, Кум-Дөбө, Сары-Булак, Кара-Суу айыл аймактары толугу менен; Тогуз-Торо районунун Атай, Каргалык, Тогуз-Торо айыл аймактары толугу менен; Жумгал районунун Байзак, Куйручук-Кызарт, Жумгал, Миң-Куш, Түгөл-Сай, Чаек айыл аймактары толугу менен.

№ 30 шайлоо округу

Борбору: Нарын шаары, Нарын шаарынын мэриясынын имараты.

Шайлоочулардын саны: 136 миң 756

Чек аралары: Нарын шаары толугу менен; Ак-Талаа районунун Баетов, Ала-Буга, КараБүргөн, Тоголок-Молдо айыл аймактары толугу менен; Нарын районунун Дөбөлү, Жан-Булак, Жерге-Тал, Миң-Булак, Учкун, Чет-Нура, Эмгек-Талаа айыл аймактары толугу менен; Ат-Башы районунун Ак-Моюн, Ат-Башы, Баш-Кайыңды, Казыбек, КараСуу айыл аймактары толугу менен.
