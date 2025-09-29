17:47
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Кыргызча

Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды

Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Чоң-Алай районундагы майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам көрсөтүү үчүн тез арада чараларды көрүүгө чакырды. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан билдиришти.

Анда белгиленгендей, Чоң-Алай районунун Ачык-Сай айылынын Ж.М. аттуу тургунунун туугандары акыйкатчыга жардам сурап кайрылган. Арызда анын 3 баласы психикалык жактан жабыркай турганы (баары экинчи топтогу майып), турак жайдын жоктугунан малкананын мурдагы кампасында жашары айтылган. Бул үй-бүлөнүн эскирген үйүн айыл өкмөтү жаңысын салып берүүнү убадалап, 2023-жылы үйдү түрттүргөн. Бирок курулуш иштери дубалдар тургузулган бойдон токтоп калган.

Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 2025-жылдын 23-январында Чоң-Алай райондук мамлекеттик администрациясына үйдүн курулушун тездетүүнү сунуштап кат жолдогон. Жоопто акимчилик жазында үйдү бүтүрүп берүүнү убадалаган. Бирок, институттун кызматкерлери сентябрь айында Чоң-Алай районуна болгон иш сапары учурунда аталган үй-бүлөдөн кабар алганда курулуш иштери жанданбай турганын көрүшкөн.

Коңшуларынын айтымында, Ж.М. 2014-жылы жолдошу менен ажырашып кеткен. Балдарынын эң улуусу 9-класска чейин окуп, андан кийин оорусу күчөп, барбай калган. Андан кийинки экөө мектепке такыр барышкан эмес. Алар коомго аралашпай, адамдар менен сүйлөшпөйт.

Жакындары бул үй-бүлөгө тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөй, атайын дарылануудан өтпөгөндүктөн алардын психикалык абалы барган сайын начарлап жатканын айтышууда. Жергиликтүү бийлик тарабынан медициналык жана социалдык жардамды уюштуруу иштери жүргүзүлгөн эмес. Чоң-Алай райондук эмгек, социалдык камсыздоо башкармалыгы жана Балдар иштери боюнча комиссия 2015-2019-жылдары атайын отурумунда аталган үй-бүлө менен иштөө планын карашкан. Бирок, аталган план кагаз жүзүндө калган.

Акыйкатчы институту президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги жана Чоң-Алай райондук мамлекеттик администрациясына жардамга муктаж үй-бүлөгө бардык социалдык кызматтарды көрсөтүү, суук түшкөнчө чейин үйдү толук бүтүрүү, үй-бүлө мүчөлөрүн медициналык кароодон өткөрүп, реабилитациялоо кызматтарын жеринде камсыз кылуу, ошондой эле үй-бүлөнүн социалдык маселелери боюнча тиешелүү иш алып барбаган кызматкерлерге карата кызматтык териштирүүнүн негизинде дисциплинардык чараларды көрүү керектигин сунуштады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345317/
Кароо: 108
Басууга
Теги
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
Акыйкатчы: «Жарандар эң көп сот системасына нааразы болушууда»
Акыйкатчы жоокер жана аскер кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоого чакырды
Кыргызстандын Акыйкатчысы мектеп рэкетине каршы чараларды күчөтүүгө чакырды
Төрт жашар кызды зордуктоо: баланын апасы арыз жазуудан баш тартты
Кайнатасы келинин зордуктаган. Акыйкатчы институту чоо-жайы менен бөлүштү
Акыйкатчы «Эне үйү» энелерди жана балдарды колдоо ресурстук борборуна барды
Он жыл психиатриялык ооруканада жаткан жаран дарыланууга которулду
Акыйкатчы институту М.Абдраев атындагы музыкалык мектепте мониторинг жүргүздү
Эң көп окулган жаңылыктар
Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
Ош&nbsp;шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
Быйылкы &laquo;Мисс Кыргызстан-2025&raquo; наамын ким алды? Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
&laquo;Байкуш-4: Кыргызча бизнес&raquo; комедиясы жарык көрдү «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
29-сентябрь, дүйшөмбү
17:03
Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллион...
16:35
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
16:11
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
15:40
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин сууктап, кар жаап, үшүк жүрөт
15:30
Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда Түп — Кеген жолун ачты