12:52
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Кыргызстандан малды экспорттоого салынган тыюу узартылды

Кыргызстанда өкмөттүн 2025-жылдын 20-августундагы № 506 токтомуна өзгөртүүлөр киргизилип, бодо малды, жылкыны, кой, эчкилерди өлкөдөн алып чыгууга убактылуу тыюу салынган.

Министрлер кабинети бул чара азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жана ички рынокто этке жана башка азык-түлүккө бааны турукташтырууга багытталганын түшүндүрдү.

Документке ылайык, «Кыргыз Агрохолдинг» ААК бодо малды тирүү экспорттоо боюнча мамлекеттик оператор болуп дайындалды. Ошондой эле токтомдун айрым жоболору 2025-жылдын 10-сентябрынан тартып күчүнө кирээри такталган.

Экономика жана соода министрлигине киргизилген чектөөлөр тууралуу Дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразия экономикалык комиссиясына билдирүү тапшырылды. Тышкы иштер министрлиги КМШнын Аткаруу комитетине маалымат берүүгө милдеттүү.

Андан сырткары, Мамлекеттик бажы кызматына, Айыл чарба министрлигине жана УКМКнын Чек ара кызматына көзөмөлдү күчөтүү жана малды Кыргызстандын аймагынан мыйзамсыз алып чыгуунун алдын алуу тапшырмасы берилди.

Токтом 2025-жылдын 10-сентябрынан тартып күчүнө кирет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345021/
Кароо: 68
Басууга
Теги
Агартуу министрлиги эскертет: Мектептерде мыйзамсыз акча чогулткандар жазаланат
Орусияда чет тилдердеги жазууларга тыюу салынат
Орусия 2025-жылдын 1-мартынан 31-августуна чейин бензин экспорттоого тыюу салат
Кыргызстандан айрым айыл чарба товарларын экспорттоого тыюу салынды
ТИМ кыргызстандыктарды Тажикстанга барбоого чакырды
Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө тыюу салынды
УТРК жана НТС каналы «Азаттыктын» радио, телеберүүлөрүн обого чыгарууну токтотту
Бишкекте 20-июндан баштап батуттарга тыюу салынат
Казакстан орусиялык журналист Тигран Кеосаяндын өлкөгө киришине тыюу салды
Минералдык жер семирткичтерди ЕАЭБ чегинен чыгарууга убактылуу тыюу салынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
12:48
Бишкекте кош бойлуу аял патрулдук унаада төрөдү Бишкекте кош бойлуу аял патрулдук унаада төрөдү
12:35
ФИФА 2026-жылкы Дүйнө чемпионатынын расмий тумарларын тандады
12:26
Бишкектин Турусбеков көчөсү жарым-жартылай жабылды. Себеби
12:19
Кыргызстандан малды экспорттоого салынган тыюу узартылды
11:46
Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду