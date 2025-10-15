Никабка тыюу: Ош облусунда рейд жүргүзүлүп, 28 аял айыпка тартылды

Ош облусунда коомдук жайларда адамдын жүзүн аныктоого тыюу салган кийимдерди кийүүгө тыюу салган мыйзамды бузган жарандарды аныктоо боюнча рейддер уланууда. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди.
Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын январь айында Кыргызстан коомдук жайларда бетти идентификациялоону жашырган кийимдерди кийүүгө тыюу салган мыйзамга кол койгон. Коомдук жайларда никаб кийүү 20 миң сом айыпка жыгылат.
Президент Садыр Жапаров бетти толугу менен жашырган никаб жана паранжа кийүүгө каршы чыгып, бул коомдук коопсуздукту сактоо үчүн маанилүү экенин белгиледи. Муфтият муну колдоп, никаб мусулман аялдар үчүн милдеттүү эмес экенин баса белгиледи.