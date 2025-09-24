Абу-Дабиге Энрике Иглесиастын концертине жолдомо өз ээсин тапты

Balance.kg Your Agent туристтик агенттиги менен биргеликте 18-сентябрда «Ring my Balance» конкурсунун жыйынтыгын чыгарды. Конкурс үч этап менен өтүп, катышуучуларга Balance.kg колдонмосу аркылуу 100 сомдон жогору суммадагы сатып алууларды төлөө менен сонун байгелерди утуп алууга мүмкүнчүлүк берди.
Башкы байге катары эки кишиге ылайыкталган легендарлуу Энрике Иглесиастын концертине Абу-Дабиге жолдомо ойнотулду. Башка белектердин арасында Алиса менен Яндекс Станция Миди акылдуу колонкалары, ошондой эле «Яндекс Плюс» жазылуусуна жарым жылдык жана бир жылдык промокоддор бар.
Башкы байгенин бактылуу ээси Бишкектен келген каржы секторунун кызматкери Бексултан Каныбеков болду. Жакында ал жакын адамы менен унутулгус саякатка аттанат.
«Конкурстун шарттары жөнөкөй болчу: таксиге, кафедеги заказга же дүкөндөрдөгү сатып алууларга төлөйсүң жана кэшбэк аласың. Balance.kg колдонмосу чынында эле ыңгайлуу жана ишенимдүү», — деп бөлүштү жеңүүчү өз таасирлери менен.
Башкы байгеге эмнелер кирет:
Бишкектен Абу-Дабиге жана кайра учуу;
Төрт жылдыздуу мейманканада жашоо (эртең мененки тамак менен үч түн);
Аэропорттон мейманканага трансфер;
Энрике Иглесиастын концертине эки билет;
Туристтик виза жана камсыздандыруу.
Жаңы акцияларды Balance.kg колдонмосунан жана Компаниянын расмий баракчаларынан байкап туруңуз.
КРУБдун 11.10.2019-жылдагы № 2026111019 уруксаттамасы.