Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду

Бишкек шаарында жыл башынан бери 17 миң 872 «акылдуу» эсептегичтер орнотулду. Бул тууралуу Энергетика министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, анын ичинде:
Ленин району —6525 даана;
Свердлов району —3284 даана;
Первомай району —8115 даана.
Жалпысынан Бишкек шаары боюнча 2025-жылы 28 миң «акылдуу» эсептегич орнотуу пландалган. Калганы жыл аягына чейин орнотулат.
Акылдуу эсептегичтер:
• реалдуу убакыт режиминде маалыматтарды серверге автоматтык түрдө берүү;
• энергиянын жарыяланган чегинен ашканда автоматтык түрдө электр энергиясын өчүрөт;
• дебитордук карыздар төлөнбөй калганда электр энергиясын автоматтык түрдө өчүрүп, төлөгөндөн кийин кайра иштетиңиз.
• эсептегичти бузуу аракеттери жөнүндө автоматтык түрдө кабарлоо.
• берилген электр энергиясынын сапатын жогорулатуу;
• адам тарабынан электр энергиясын уурдоо коркунучун азайтуу
контролер менен керектөөчүнүн ортосундагы байланышты азайтуу;
• электр жабдууларын ашыкча жүктөөдөн коргоо.