Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду

Бишкек шаарында жыл башынан бери 17 миң 872 «акылдуу» эсептегичтер орнотулду. Бул тууралуу Энергетика министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, анын ичинде:

Ленин району —6525 даана;

Свердлов району —3284 даана;

Первомай району —8115 даана.

Жалпысынан Бишкек шаары боюнча 2025-жылы 28 миң «акылдуу» эсептегич орнотуу пландалган. Калганы жыл аягына чейин орнотулат.

Акылдуу эсептегичтер:

• реалдуу убакыт режиминде маалыматтарды серверге автоматтык түрдө берүү;

• энергиянын жарыяланган чегинен ашканда автоматтык түрдө электр энергиясын өчүрөт;

• дебитордук карыздар төлөнбөй калганда электр энергиясын автоматтык түрдө өчүрүп, төлөгөндөн кийин кайра иштетиңиз.

• эсептегичти бузуу аракеттери жөнүндө автоматтык түрдө кабарлоо.

• берилген электр энергиясынын сапатын жогорулатуу;

• адам тарабынан электр энергиясын уурдоо коркунучун азайтуу

контролер менен керектөөчүнүн ортосундагы байланышты азайтуу;

• электр жабдууларын ашыкча жүктөөдөн коргоо.
