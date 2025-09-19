Гүлчө айылы райондук маанидеги шаар статусун алышы мүмкүн

Министрлер кабинети Ош облусунун Алай районундагы Гүлчө айылына райондук маанидеги шаар статусун берүү жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңешке киргизди.
Документке ылайык, айыл аймагына 12 айыл кирет, анын ичинде райондун административдик борбору Гүлчө айылы 22 миңден ашуун калк жашайт. Бул жерде бардык негизги райондук мекемелер — администрация, сот, прокуратура, УКМК (УКМК), банктар, мектептер, бала бакчалар жайгашкан.
Мыйзамга ылайык, калкынын саны 10 миңден кем эмес, социалдык жана өндүрүштүк инфраструктурасы өнүккөн калктуу конушка райондук маанидеги шаар статусу берилет.
Демилге жергиликтүү бийлик жана тургундар тарабынан колдоого алынып, министрлер кабинетинин алдындагы ведомстволор аралык комиссиянын кароосунан өттү. Түшүндүрмө катта мыйзам республикалык бюджеттен кошумча чыгымдарды талап кылбай турганы белгиленген.
Парламент бекиткенден кийин Гүлчө айылы расмий түрдө райондук маанидеги шаар болуп калат.