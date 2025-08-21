Дүйнөдөгү эң тынч шаар аталды. Анда 266 сейил бак жана жылына 300 күн ачык болот

Эксперттер дүйнөдөгү эң тынч шаарды атады. Бул Калифорниядагы (АКШ) Сан-Диего болуп чыкты. Изилдөөнү Хофалы жүргүзгөнүн Daily Mail жазып чыкты.
Эксперттер эс алуу үчүн маанилүү болгон бир катар параметрлер боюнча 50 чоң шаарды салыштырышкан. Алар парктар менен курорттордун санын, абанын сапатын, жылына күн тийген сааттардын санын, унаа тыгынынын деңгээлин жана ал тургай жергиликтүү тургундардын өзүн канчалык бактылуу сезип жатканын эске алышкан.
Сан-Диего чоң айырма менен биринчи орунду ээледи. Шаар идеалдуу эс алуу үчүн бардыгын сунуштайт: 266 сейил бактары жана коруктар — бул тизмедеги башка шаарларга караганда көбүрөөк. Мындан тышкары, жылына орточо 3054 күн ачык болот, башкача айтканда, күн дээрлик 300 күн жаркырап турат. Буга атактуу пляждарды жана сонун аба ырайын кошсоңуз, анда сиз эс алуунун эң сонун формуласын аласыз.
Бирок бул баары эмес. Сан-Диего бардык изилденген шаарлардын эң жогорку бакыт деңгээлине ээ. Ал эми өзүн эркелетүүнү каалагандар үчүн 359 санаторий жана ден соолукту чыңдоо борборлору бар. Бардык «тынч» көрсөткүчтөрдүн негизинде шаар 100 баллдан 68,7 упайга ээ болду.
Рейтингде экинчи орунда Сингапур турат. Ал 242 парк жана укмуштуудай сандагы ден соолукту чыңдоо борборлору менен мактанат — 698. Ошондой эле бул жерде күн көп — жылына 2022 саат, абасы таза. Белгилей кетсек, Сингапур өз тургундарынын бактылуулук деңгээли боюнча биринчи орунду ээлеген.
Алдыңкы ондукка Сидней жана Мельбурн (төртүнчү жана бешинчи орундар), Берлин (алтынчы), Окленд (жетинчи) жана Портленд (сегизинчи) кирди. Рим тогузунчу орунду ээлесе, Хельсинки, Мадрид жана Барселона алдыңкы 12ге чыкты.