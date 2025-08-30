Мектеп, турак-жай комплекси, футбол клубу. Президент Жалал-Абадда эмнени ачты?

Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын утурлай иш сапары менен Жалал-Абад шаарына келди. Иш сапарынын алкагында ал бир катар жаңы объектилерде болду.
Миң-Орук айылындагы жаңы мектеп
Өлкө башчы эртең менен Жалал-Абад облусунун Миң-Өрүк айылында Нышанбай Алыкулов атындагы жаңы мектепти ачты. Буга чейин имарат эки корпустан турган. 1890-жылы имараттардын бири 10 бөлмөгө ылайыкталган бөлмө катары курулган. 1928-жылдан кайра жабдылып, 10 класстык мектеп катары пайдаланылган.
Садыр Жапаров ачылыш учурунда сүйлөгөн сөзүндө кечээ Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата 100 социалдык объектилер, анын ичинде билим берүү мекемелери ачылып, пайдаланууга берилгенин билдирди. Мындан тышкары, билим берүүнү санариптештирүүнүн алкагында компьютердик жабдуулар сатылып алынып, 27 миңден ашык ноутбук даярдалып, мугалимдерге таратылган.
Жалал-Абад облустук көркөм сүрөт жатак-мектебинин ачылышы
Андан соң президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында облустук көркөм сүрөт мектеп-интернатынын ачылышына катышты.
Имарат 1906-жылы курулган жана акыркы жылдары пайдаланууга жараксыз, авариялык абалда болуп калган. Жаңы көркөм сүрөт мектебинин курулушу 2024-жылдын аягында башталган. Долбоор 100 окуучуга ылайыкталган окуу корпусун курууну карайт. Үч кабаттуу имарат төрт блоктон турат. Мамлекет башчысы заманбап кабинеттерди, жабдылган чеберканаларды, көркөм галереяны жана ыңгайлуу жатакананы көрүп чыкты.
Мектептин бүтүрүүчүлөрү Улуттук көркөм сүрөт академиясында тандаган багыттары боюнча окуусун улантып, живописчи, скульптор, дизайнер-архитектор, графикалык дизайнер, искусство таануучу, костюм дизайнери, керамист сыяктуу кесиптерди өздөштүрүшөт.
Президент Садыр Жапаров көркөм сүрөт мектебинин мугалимдери жана окуучулары менен баарлашып, аларга чыгармачылык ийгиликтерди жана тандаган багыттарындагы жаңы жетишкендиктерди каалады.
«Мурас Юнайтед» футбол клубунда балдар менен ойноду
Андан кийин президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаарындагы «Мурас Юнайтед» футбол клубунун жаңы машыгуу комплексинин имараты менен таанышты.
Жаңы спорттук комплекс спортчуларды даярдоо үчүн зарыл болгон заманбап спорттук жана окуу-тиричилик объектилерин бириктирип турат. Бул жерде машыгуу жана турак жай имараттары, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, бассейн, машыгуу залы, ошондой эле көрүүчүлөр үчүн трибуна жана гибриддик футбол аянты каралган.
Мамлекет башчысы комплекстин шарттары менен таанышып, инфраструктураны көрүп чыкты жана жаш футболчулар менен бирге футбол талаасына чыгып, дарбазага топ киргизип, биргеликте эстеликке сүрөткө түштү.
Садыр Жапаров Жалал-Абадда курулган «Асман Резиденс-2» турак жай комплексин ачты
Президент Садыр Жапаров Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Жалал-Абад шаарында курулган турак жай комплексинин ачылышына катышты.
Салтанаттуу аземдин алдында мамлекет башчысы Жеңи-Жок көчөсүндө курулуп жаткан «Асман Резиденс-3» турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Тогуз кабаттуу үйдүн курулушу өткөн жылдын март айында башталган. Батирлердин жалпы саны 135ди түзөт.
Жертөлө кабатында кампалар жана унаа токтотуучу жай каралган. Имараттын фасады сары таш жана керамограниттен жасалган. Турак жай комплексинин аймагы жашылдандырылып, көрктөндүрүлгөн.
Аймактарды өнүктүрүүдөгү эң натыйжалуу жана таасирдүү багыттардын бири катары жергиликтүү тургундарга жеткиликтүү турак жай куруу өзгөчө мааниге ээ.
«Кыргыз элинин турмушунда үйлүү болуу — эң чоң жакшылыктардын бири. Ак өргөөлүү болуп жаткан жарандарыбыздын мындай сүйүнүчү Кыргызстандын эгемендигинин 34 жылдыгы менен дал келип жатканы өзгөчө эстен кеткис учур болуп калат», — деди Президент.
Турак жай комплекси 5 тогуз кабаттуу блоктон турат жана 450 батирди камтыйт. Аймакта ошондой эле балдар жана воркаут аянтчалары, жер үстүндөгү жана жер астындагы унаа токтотуучу жайлар каралган.
Сөзүнүн аягында Садыр Жапаров жаңы батир ээлерине үйлөрүндө тынчтык, мол ырыс-кешик жана бакубат турмуш орношун каалады.
Андан кийин мамлекет башчысы көп жылдан бери мугалим болуп иштеген Жалал-Абад шаарынын тургуну Мария Жээнбаевага батирдин ачкычын тапшырып, андан соң батирлерди көрүп, жашоочулар менен баарлашты.