Түштүк Кореяда «Gangnam Style» ырынын автору кармалды

2012-жылы хит болгон Gangnam Style ырынын аркасында атактуулукка жеткен түштүк кореялык музыкант PSY (чыныгы аты Пак Чжэ Санг) полиция тарабынан кармалды. Бул тууралуу Yonhap агенттиги билдирди.

Маалыматка ылайык, ал ооруканага өзү барбастан, үчүнчү жактар ​​аркылуу рецепт боюнча жазылган психотроптук дарыларды алып, медициналык мыйзамдарды бузган деп айыпталууда. СЫрчынын дарыгери да кармалганы такталган.

Маалым болгондой, аткаруучу 2022-жылдан бери Сеулдагы университеттик ооруканада «көз каранды болуу коркунучу жогору» эки дарыга рецепт алып жүргөн. Анын менеджери жана башка үчүнчү жактар ​​дарыларды анын атынан алышкан«деп айтылат билдирүүдө.

PSY дарыгери бардык айыптарды четке кагып, бейтап менен консультациялар аралыктан жүргүзүлгөнүн билдирди. «Атактуу ырчыга өнөкөт уйкунун бузулушу диагнозу коюлуп, дарыгердин көрсөтмөсү боюнча уктатуучу таблеткаларды ичип жатат. Прокси рецепт болгон эмес, айрым учурларда үчүнчү жактар ​​анын атынан дарыларды алышкан», — дешти ырчынын агенттери.
