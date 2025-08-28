11:57
АКШда мектептеги атышууда балдар набыт болду

АКШнын Миннеаполис шаарындагы католик мектебинде атышуу болуп, эки бала каза болуп, 14 бала жарадар болгонун CNN билдирди.

Шаар полициясынын башчысы Брайан О’Харанын айтымында каза болгондор 8 жана 10 жашта. Жаракат алган 17 адамдын 14ү 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар экендиги айтылды.

Ок аткан 20 жашта экен, ал окуя болгон жерде каза болгон. Брайан О’Хара атышуу намаз учурунда болгонун айтты. Кол салган адам чиркөөгө сырттан келип, терезелерден ок чыгарган. Ал мылтык жана тапанча менен куралданган.

Анын бул иш-аракетинин себеби азырынча белгисиз. Полиция кылмышкер делген адамдын кылмыш тарыхы жок экенин, анын мектеп менен байланышы бар-жогу белгисиз экенин тактады.

Полициянын маалыматына ылайык, кол салгандан кийин кылмышкер өзүн өзү атып салган.

Учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгы белгиленет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341269/
