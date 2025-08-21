Бишкекте мөмө-жемиштер сакталган кампанын 1,5 миң чарчы метр аянтты күйдү

Бүгүн, 21-августта Бишкектин Октябрь районунун Көк-Жар айылынын Ынтымак көчөсүндө мөмө-жемиш сакталган кампа күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Өрттү өчүрүүгө саат 11.55те Октябрь райондук No7 өрт-куткаруу бөлүмүнөн 1 бөлүм, 12.15те № 5 бөлүмдөн дагы бир экипаж, 12.24тө 3-бөлүк тартылган. Жалпысынан үч бөлүм тартылган.
Жеке менчик даяр продукция сакталган кампа сэндвич панелдерден салынган. Ичинде жер-жемиш салуучу жыгач, желим ящиктер, кожогат, кулпунай жана башка жемиштер болгон. Болжол менен 1500 чарчы метр аянты күйгөн.