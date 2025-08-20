12:06
Кыргызстан менен Казакстандын президенттери «Достуктун алтын көпүрөсүн» ачат

Кыргызстан президентинин Иш башкармалыгы
Фото Кыргызстан президентинин Иш башкармалыгы. Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев Бишкекте, 26-май, 2022-жыл

Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 21-августта Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди.

«Сапардын алкагында мамлекет башчыларынын тар курамда эки жактуу сүйлөшүүлөрү жана Жогорку мамлекеттер аралык кеңештин кезектеги жетинчи жыйыны өтөт. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-казак мамилелеринин өнүгүү келечегин талкуулашат.

Ошондой эле сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлеринин катышуусунда Ынтымак паркында «Достуктун алтын көпүрөсү» монументинин расмий ачылыш аземин өткөрүү пландалган.

Сапарга карата бир катар иш-чаралар, анын ичинде Казакстан Республикасынын Ош шаарындагы Башкы консулдугунун расмий ачылыш аземи, Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин Ош шаарындагы филиалынын ачылышы, ошондой эле Кыргызстанда казак киносунун күндөрүн жана Бишкек шаарында үчүнчү Кыргыз-Казак жаштар форумун өткөрүү пландаштырылган», — деп белгиледи Сагынбек Абдумуталип.

Белгилей кетсек, Касым-Жомарт Токаевдин Бишкекке расмий сапары акыркы жолу 2022-жылдын 26-майында болгон. Садыр Жапаров 2024-жылдын 18-апрелинен 19-апрелине чейин ушул эле статуста Астанада болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340300/
