18:44
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

Адылбек Касымалиев Денис Петрашовду дүйнө чемпионатында жеңиши менен куттуктады

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети. Жолугушууда Денис Петрашовго 500 миң сомдук сертификат тапшырылды

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатында коло медал уткан Денис Петрашовду, ошондой эле анын атасы жана машыктыруучусу Евгений Петрашовду кабыл алды.

Жолугушууда минкаб башчысы Адылбек Касымалиев, Денис Петрашовду Сингапурдагы дүйнө чемпионатында коло медаль жеңип алуусу менен куттуктап, сууда сүзүү боюнча байге ээлеринин арасында жаңы өлкө — Кыргыз Республикасы пайда болгонун сыймыктануу менен белгилеп, бул тарыхый жеңиш экенин кошумчалады.

«Кыргызстандын 100 метрге брасс стилинде сууда сүзүү боюнча жаңы рекордуңуз менен куттуктайм! Мурунку рекорд дагы сизге таандык болчу, Денис Евгеньевич. Бул жыйынтык — 58,88 секунд, бул сиз көп жылдык тынымсыз эмгектин, туруктуулуктун жана чечкиндүү эрктин аркасында жеткен чоку. Бул жеңиш ата менен баланын биргелешкен аракети менен жасалды — алар 6 Олимпиадага катышкан. Евгений Георгиевич, сиз 1996, 2000 жана 2004-жылдардагы Олимпиадаларга катышкансыз, ал эми уулуңуз 2016, 2020 жана 2024-жылдардагы Олимпиадаларга катышты», — деди Адылбек Касымалиев.

Денис Петрашовго 500 миң сомдук сертификат тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы мамлекет мындан ары да спортчуларды колдоп, даярдык көрүүгө жана жогорку натыйжаларга жетүүгө шарт түзөөрүнө токтолду. Ал, сууда сүзүүчү бассейни бар мектептер долбоорлонуп, Ысык-Көл элиталык туризмдин борборуна айланаарын, бул суу спортунун өнүгүшүнө түрткү берээрин кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339359/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Суучулдар Ысык-Көлдү сүзүп өтүштү
Алайда 59 жаштагы жаран мал кайтарып сууга агып кетти
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
12-август, шейшемби
18:31
Кыргыз-тажик чек арасынын 62 чакырымына зым тартылды Кыргыз-тажик чек арасынын 62 чакырымына зым тартылды
18:01
Кыргызстанда 7 айда дээрлик 700 миңге жакын айдоочу жол эрежесин бузган
17:51
Адылбек Касымалиев Денис Петрашовду дүйнө чемпионатында жеңиши менен куттуктады
15:09
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот
14:23
Бишкек мэриясы жол кирени 40 сомго чейин көтөрүүдөн баш тартты