2025-жылы Бишкекте 2 миңдей бак-дарактар кыйылган

24.kg
Фото 24.kg. Театр аллеясындагы дарактардын кыйылышы, 8-август, 2025-жыл

2025-жылы борбор калаада 2 миңдей бак кыйылган. Бул тууралуу бүгүн брифингде «Бишкек жашыл курулуш» муниципалдык ишканасынын жетекчиси Жаныбек Жумалиев билдирди.

Анын айтымында, Чыңгыз Айтматов проспектисин реконструкциялоодо гана 1 миңге жакыны кыйылган.

«Өндүрүштүк программа боюнча жылына 600-700 бак-дарактарды кыюу пландалууда, тилекке каршы, жолдорду реконструкциялоо жана объектилерди куруудан улам көбүрөөк болуп жатат. Эгерде жашыл аянтчалар курулбай калса, коммуникациялар тартылып калса, бул документтештирилиши керек. Ар бир бак үчүн алмаштыруучу сумма төлөнүп, андан кийин дарактар кыйылышы керек», — деди Жаныбек Жумалиев

Ал белгилегендей, ишкананын балансында 248 миң даана жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактар бар. Тротуарлардын артындагы жана көп кабаттуу үйлөрдүн короолорундагы жашыл аянтчалар ишканага тиешелүү эмес.

«Шаардагы жашыл аянтчалардын 50-60 пайызга жакыны өз мөөнөтүн өтөп бүттү. Мисалы, Айтматов проспектисиндеги теректердин өмүрү 50 жыл, скверлерде жана сейил бактарда, албетте, узак — 70-80 жыл. Эмендин өмүрү 150-200 жылды түзөт. Ичиндеги жашыл бак-дарактар ​​пайдалуу мөөнөтүн өтө баштайт», — дейт.
