Президенттикке аттанган 14 талапкер күрөө акчасын БКШга которду. Бул тууралуу мекемеден билдиришти.
Маалыматка караганда, 1 миллион сом 14 кишиден келип түштү.
1. Касенов Аймен Абдыталипович;
2. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
4. Жапаров Садыр Нургожоевич;
5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
6. Тагаев Рашид Бакирович;
7. Абакиров Эльдар Курманбекович;
8. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
10. Асанов Курсан Сатарович;
11. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
12. Арстанбек Мыктыбек;
13. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
14. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич.
Бүгүн талапкерлер 30 миң кишинин колун дагы тапшырышы керек.