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Президенттикке аттанган 14 талапкер күрөө акчасын БКШга которду

Президенттикке аттанган 14 талапкер күрөө акчасын БКШга которду. Бул тууралуу мекемеден билдиришти.

Маалыматка караганда, 1 миллион сом 14 кишиден келип түштү.

1. Касенов Аймен Абдыталипович;

2. Тольбаев Бабыржан Латиханович;

3. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;

4. Жапаров Садыр Нургожоевич;

5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;

6. Тагаев Рашид Бакирович;

7. Абакиров Эльдар Курманбекович;

8. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;

9. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;

10. Асанов Курсан Сатарович;

11. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;

12. Арстанбек Мыктыбек;

13. Сегизбаев Абдил Кенешевич;

14. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич.

Бүгүн талапкерлер 30 миң кишинин колун дагы тапшырышы керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/175362/
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