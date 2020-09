Кыргыздын беш ырчы жигити американын легендарлуу Backstreet boys тобунун белгилүү Show me the meaning of being lonely ырын ырдап чыгышты. Видеосу инстаграмда жарыяланды.

Бек Исраилов, Кайрат Примбердиев, Жонни, Адилет Жумабеков жана Уларбек Батыркулов белгилүү ырга ковер аткарышты.

Күйөрмандар ырчылардын эмгегине оң баа беришти.