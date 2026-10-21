Президенттик шайлоо: БШК социалдык тармактардагы үгүттөө үчүн эскертүү берди
Кыргызстандын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүттөө белгилери бар билдирүүлөрү үчүн социалдык тармактардын үч колдонуучусуна эскертүү берди. Аларга тиешелүү материалдарды өчүрүү милдеттендирилди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.
Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тимур Оторбаевдин жетекчилиги алдындагы жумушчу топ социалдык тармактарга жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгын карап чыкты.
Текшерүү учурунда жумушчу топтун баалоосу боюнча мыйзамда белгиленген шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн мөөнөттөрүн жана шарттарын бузуу белгилери бар публикациялар аныкталган.
Эскертүүнү Санжарбек Тилеков, Айбек Теңизбай жана Туратбек Мусакеев алышты. Аларга тиешелүү билдирүүлөрдү өчүрүү милдеттендирилди.
БШКдан маалымдашкандай, үч колдонуучу тең шайлоо мыйзамдарынын талаптарын сактоого жана мындан ары мындай бузууларга жол бербөөгө даяр экендигин билдиришти.
Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн расмий мезгили башталганга чейин шайлоо алдындагы үгүттөөгө тыюу салынарын эскертти. Чектөөлөр, анын ичинде социалдык тармактарда жана башка интернет-ресурстарда материалдарды жарыялоого жана жайылтууга да тиешелүү.
Комиссия талапкерлерди, саясий партияларды, алардын өкүлдөрүн жана жарандарды мөөнөтүнөн мурдагы үгүт катары бааланышы мүмкүн болгон аракеттерден карманууга чакырды.
Социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү улантылат. Дүйнөлүк же жеке кайсы билдирүүлөр эскертүүгө негиз болгонун жана алар кайсы потенциалдуу талапкерлерди колдоп жайгаштырылганын БШКда тактап айтышкан жок.