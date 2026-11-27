Президенттик шайлоо: Бактыбек Калмаматов 30 миң кол топтоду
Жогорку Кеңештин экс-депутаты Бактыбек Калмаматов Кыргызстандын президенттигине талапкер катары катталуу үчүн зарыл болгон шайлоочулардын колун топтоду.
Кол топтоонун электрондук системасы берген маалыматтарга ылайык, 27-ноябрга карата аны 30 миң 440 жаран колдогон.
Ага чейин зарыл болгон чектен Садыр Жапаров, Аймен Касенов, Исхак Масалиев, Сыймык Жапыкеев жана Клара Сооронкулова өткөн.
Бактыбек Калмаматов президенттик кызматка өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде талапкерлигин коюу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына 11-ноябрда арыз берген.
Алдыдагы президенттик шайлоого катышуу тууралуу жалпысынан 11 талапкер билдирген. Кол топтоо 8-декабрга чейин, каттоо үчүн зарыл болгон документтерди кабыл алуу 13-декабрга чейин уланат. Талапкерлерди каттоо 23-декабрда аяктайт.
Эске салсак, Кыргызстандын президентин шайлоо 2027-жылдын 27-январына белгиленген.