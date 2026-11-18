Өлкөдө бир жумада КРВИ жана сасык тумоонун 11 миңден ашык учуру катталды
Кыргызстанда 9-ноябрдан 15-ноябрга чейинки бир жума аралыгында курч респиратордук вирустук инфекциялар (КРВИ) жана сасык тумоонун 11 миң 439 учуру катталды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти.
Ведомствонун маалыматы боюнча, мурунку жумага салыштырмалуу оорулардын саны 5 пайызга өскөн.
Ооругандардын 67,9 пайызын 14 жашка чейинки балдар түзөт (7,7 миң учур).
Бишкек жана Ош шаарларында, Нарын, Ысык-Көл жана Чүй облустарында оорулуулардын көрсөткүчү республикалык орточо деңгээлден жогору болууда.
Лабораториялык мониторингдин маалыматтарына караганда, республикада респиратордук вирустар айланып жүрөт. Аныкталган козгогучтардын ичинен риновирустар — 47,6 пайыз, парагрипп вирустары — 21,5 пайыз, аденовирустар — 13,8 пайыз, сезондук коронавирустар — 10,2 пайыз жана башкалар басымдуулук кылат.
А (H1N1) сасык тумоосу жана COVID-19 катталууда.
Дарыгерлер калкка алдын алуу чараларын сактоону сунушташат:
- колду самындап тез-тез жуу;
- бөлмөлөрдү желдетип, нымдуу тазалоо иштерин жүргүзүү;
- респиратордук гигиенаны сактоо — жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозду жана мурунду жабуу;
- эл көп чогулган жерлерде, айрыкча респиратордук инфекциянын белгилери байкалганда медициналык бет кап тагынуу;
- организмди үшүп калуудан сактоо;
- оорунун белгилери пайда болгондо үйдө калуу жана өз убагында медициналык жардамга кайрылуу;
- КРВИнин белгилери бар балдарды айыкканга чейин мектептерге жана бала бакчаларга жибербөө;
- эмгек жана эс алуу режимин сактоо, толук кандуу тамактануу жана физикалык активдүүлүктү колдоо.