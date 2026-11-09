Кыргызстанда бир жумада 10 миңден ашык КРВИ жана сасык тумоо учуру катталды
Кыргызстанда 2-ноябрдан 8-ноябрга чейин бир жума ичинде курч респиратордук вирустук инфекция (КРВИ) жана сасык тумоонун 10,9 миң учуру катталды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти.
Ведомствонун маалыматы боюнча, мурунку жумага салыштырмалуу оорулуулардын саны 4,4 пайызга өскөн, ал эми 2025-жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 1,6 эсеге көп.
Ооругандардын жалпы түзүмүндө 71,1 пайызын 14 жашка чейинки балдар түзөт (7,8 миң учур).
Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында эпидемиологиялык көзөмөл уланууда.
Респиратордук вирустардын айлануусу байкалууда, алардын ичинен риновирустар басымдуулук кылат — 47,3 пайыз, парагрипп вирустары — 22,2 пайыз, аденовирустар — 13,3 пайыз, сезондук коронавирус — 9,9 пайыз жана башкалар.
Дарыгерлер калкты сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүүгө жана алдын алуу чараларын сактоого чакырат.
Балдарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында үй-бүлөлүк медицина борборлорунда КРВИ маселелери боюнча атайын кол-борборлор уюштурулду.
Ата-энелер балада оорунун алгачкы белгилери пайда болгондо аралыктан консультация алып, медициналык адистердин сунуштарын жана андан аркы текшерүү же ооруканага жаткыруу зарылдыгы тууралуу маалымат ала алышат.