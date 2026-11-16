Бишкектин ооруканаларында КРВИ менен кайрылгандар көбөйдү
Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында өткөн дем алыш күндөрү бейтаптардын кайрылуусу көбөйдү. Бул тууралуу 24.kg басылмасына башкы дарыгер Гүлжигит Аалиев билдирди.
Анын айтымында, бир сутка ичинде 411 оорулуу кайрылып, анын 96сы госпитализацияланган.
Атап айтканда, курч респиратордук вирустук инфекциялар (КРВИ) менен 205 бейтап кайрылып, анын 62си ооруканага жаткырылган.
Ошентип, оорукана бөлүмдөрүндө КРВИ менен 306 пациент дарыланууда — бул стационардагы орундардын жарымынан көбү. Ал эми оорунун чукул күчөшү ноябрдын аягына күтүлүүдө.
Ренимацияда жети бейтап жатат, анын ичинен КРВИ менен үч бала бар.
«Мындан тышкары, энтеровирус, кызылча, кызылча, көк жөтөл, ботулизм, менингит менен ооругандар келип жатат. Эч кимге баш тартпайбыз, баарын кабыл алабыз — зарыл учурда палаталарда жана коридорлордо резервдик койко-орундарды даярдадык. Эң башкысы — өз убагында медициналык жардам көрсөтүү. Дары-дармектерден көйгөй жок. Поликлиникалардан дарыгерлер жардамга келип жатышат — ар биринен экиден адам келет. Бейтаптарды кабыл алууда бардыгы болуп алты-жети дарыгер нөөмөттө турат», — деди Гүлжигит Аалиев.
Учурда ооруканада жалпысынан 529 бейтап бар, айрымдары убактылуу коридорлорго жайгаштырылууда. Бирок сакайгандар үйлөрүнө чыгарылгандан кийин алар палаталарга которулат.
Шаардык балдар тез медициналык жардам ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов стационардагы абал учурда туруктуу экенин белгиледи.
«КРВИ жана сасык тумоо сезонунун алдында орундарды даярдап, дарыгерлердин санын көбөйттүк — жаңы докторлорду жумушка алдык, поликлиникалардан нөөмөтчү дарыгерлер жана клиникалык ординаторлор жардамга келишүүдө. Бийыл бизге 12 педиатр жумушка орношту, бирок бош орундар дагы эле бар. Ошентсе да пациенттерди кабыл алууну тез жүргүзүп жатабыз — эгер өткөн жылдары алты-жети дарыгер иштесе, бул жолу нөөмөткө 12-13 доктор чыгууда, жана бул жалгыз педиатрлар гана», — деди ал 24. kgбасылмасына.
Маманов кошумчалагандай, борбор калаанын калкы көбөйүп, ички миграция да бар, ошондуктан ооруканага кайрылгандардын саны өсүүдө жана кезек күтүүлөр болушу мүмкүн.
Белгилей кетсек, акыркы бир нече жумада республикада ЖРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны өсүүдө. Дарыгерлердин божомолу боюнча, бул сезондо А гриппи (H3N2, H1N1), В гриппи жана COVID-19 катталууда. Риновирус, респиратордук-синцитиалдык вирус, метапневмовирус, парагрипп I–IV вирустары жана аденовирус циркуляцияланууда.
ЖРВИ жана сасык тумоо менен ооруунун чокусу ноябрдын аягына күтүлүүдө. Бишкекте 16 миңден ашык, Ош облусунда 6,9 миң, Чүйдө 6,2 миң оорулуу катталышы болжолдонууда.
Медицина кызматкерлери жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, ЖРВИ күчөгөн маалда эл көп чогулган жерлерге барбоого, колду жууганга, башкаларга жумшабоо үчүн ооруп калган учурда коомдук жактарга чыкпоого жана өз алдынча дарыланбоого чакырышат.