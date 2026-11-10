КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү: Кыргызстанда акысыз вакцина түгөндү
Кыргызстанда калктын тобокелдик тобундагы бөлүгүн мурда сатылып алынган вакцинанын эсебинен сасык тумоогокаршы эмдөө аяктады.
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалыматы боюнча, вакцинанын бардык 63,7 миң дозасы толугу менен колдонулду.
Учурда сасык тумоогокаршы вакцинанын кошумча 100 миң дозасы келиши күтүлүүдө, бул калкты иммундаштырууну улантууга мүмкүндүк берет.
Ошол эле учурда акы төлөнүүчү негизде эмдөөнү 12 жеке медициналык мекемеден алууга болот: «Кроха», «Малыш», «ЦАДМИР», «Поликлиника-312», «Интермедикал», «Комфорт Медик», «Эдельвейс», «Клиника 21», «Авиценна», «Чипенко», «Мама Доктор» жана «Аллерго Эксперт».
Бир дозанын баасы 450дөн 1,1 миң сомго чейинди түзөт.
Белгилей кетсек, акыркы жумада республикада курч респиратордук вирустук инфекциялардын (КРВИ) жана грипптин 10,9 миң учуру катталган.
Респиратордук инфекциялардын жайылышын алдын алуу максатында жалпы билим берүүчү мектептерге жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарына балдардын катышуусуна үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүлүүдө.
2026-жылдын 9-ноябрына карата билим берүү уюмдарында сабакка келбеген балдардын үлүшү 3,5тен 4,7 пайызга чейинкини түзөт. Карантинге бул көрсөткүч 25–30 пайызга жеткен учурда гана жөнөтүлөт.
Оорулардын алдын алуу максатында республика боюнча саламаттыкты сактоо уюмдарына, райондук жана шаардык билим берүү органдарына, жалпы билим берүүчү мектептерге, мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, ошондой эле аймагында балдардын оюн аянтчалары жайгашкан соода объекттерине 150дөн ашык санитардык эскертмелер берилди.
Учурда берилген эскертмелердин аткарылышын жана алдын алуу чараларынын сакталышын контролдук текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.