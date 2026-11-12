USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Минкаб төрагасынын орун басары Бишкек ЖЭБин текшерди

14:39, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары — Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков Бишкек жылуулук электр борбору муниципалдык ишканасында 2026–2027-жылдардын күз-кыш мезгилдеринин өтүшүнө байланышкан маселелер боюнча жумушчу жыйын өткөрдү.

Жыйын башталар алдында МинКаб Төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков, Бишкек ЖЭБинин өндүрүштүк жайларын кыдырып чыкты. Ал ишкананын учурдагы ишмердүүлүгү, негизги жана көмөкчү жабдуулардын абалы, ошондой эле технологиялык процесстердин уюштурулушу менен таанышты.

Ишкананын жетекчилиги жабдуулардын иштөө режимдери, отун коруктары жана жүктөм жогорулаган мезгилдерде станциянын туруктуу иштешин камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди.

Ал эми, жыйында энергетика тармагынын күз-кыш мезгилине даярдыгы, электр энергиясын өндүрүү кубаттуулуктарынын ишенимдүүлүгү, ошондой эле керектөөчүлөрдү жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселелери талкууланды.

Анда энергетикалык компаниялардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жөнгө салууга, мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүүнү камсыздоого жана энергетикалык инфраструктура объектилеринин туруктуу иштешин сактоого өзгөчө көңүл бурулду.

Отурумга тиешелүү мамлекеттик органдардын, энергетикалык компаниялардын жетекчилери жана тармактын негизги адистери катышты.

Жыйындын соңунда МинКаб Төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине жылытуу мезгилинде энергетикалык объектилердин ишенимдүү жана үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу, жабдуулардын техникалык абалына көзөмөлдү күчөтүү, отундун зарыл коруктарын камсыздоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча чараларды көрүүнү тапшырды.

Тема боюнча материалдар

COP31: Министрлер Кабинетинин төрагасы саммитте улуттук билдирүү жасады

Адылбек Касымалиев Түркияга климаттык конференцияга катышуу үчүн келди

Адылбек Касымалиев кыргызстандыктарды Жаштар күнү менен куттуктады

Адылбек Касымалиев бүгүн Түркиядагы климаттык конференцияга катышат

Ош шаарында дээрлик 1 миллиард сомго мектеп ачылды

Адылбек Касымалиев маданият кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады

Кыргызстан менен Казакстандын кызматташтыгы боюнча 14 документке кол коюлду

Бишкекте Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусу өттү

МинКаб төрагасы Транспорт министрлигине 50дөн ашык жаңы жол техникасын тапшырды

Өлкөдө курулуш материалдарын импорттоого коюлган чектөө мөөнөтүнөн мурда алынды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18