Жетинчи талапкер: Бактыбек Калмаматов президенттикке талапкерлигин көрсөттү
Бактыбек Калмаматов бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстандын президенттигине талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз берди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.
Бактыбек Калмаматов шайлоого өзүн өзү көрсөтүү тартибинде катышууну көздөөдө.
Бактыбек Калмаматов 42 жашта. 2010–2015-жылдары «Ата Мекен» партиясынан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2021-жылдын январындагы президенттик шайлоого катышып, добуштардын болжол менен 0,5 пайызын алган. Кийинчерээк «Азаттык» партиясынан парламентке талапкерлигин койгон, бирок партия шайлоо босогосунан өтпөй калган.
Эске салсак, президенттик шайлоодо талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү ушул жылдын 13-ноябрына чейин уланат. Шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт.
Буга чейин шайлоого катышуу ниетин Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев жана азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаров билдиришкен.