USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Жетинчи талапкер: Бактыбек Калмаматов президенттикке талапкерлигин көрсөттү

10:46, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бактыбек Калмаматов бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстандын президенттигине талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз берди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.

Бактыбек Калмаматов шайлоого өзүн өзү көрсөтүү тартибинде катышууну көздөөдө.

888888888888888888888888888888888.png

Бактыбек Калмаматов 42 жашта. 2010–2015-жылдары «Ата Мекен» партиясынан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2021-жылдын январындагы президенттик шайлоого катышып, добуштардын болжол менен 0,5 пайызын алган. Кийинчерээк «Азаттык» партиясынан парламентке талапкерлигин койгон, бирок партия шайлоо босогосунан өтпөй калган.

Эске салсак, президенттик шайлоодо талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү ушул жылдын 13-ноябрына чейин уланат. Шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт.

Буга чейин шайлоого катышуу ниетин Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев жана азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаров билдиришкен.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18