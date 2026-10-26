«Кара жыгач токою» сейил багында 15 миң түп карагач көчөтү отургузулду
Министрлер кабинетинин кызматкерлери төраганын орун басары Улан Маматканов жана Бишкек шаарынын мэри Айбек Джунушалиев башында туруп, «Жашыл дем» улуттук кампаниясынын алкагында Карагач токоюнда уюштурулган бак отургузуу акциясына катышты. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирет.
Акциянын жүрүшүндө 15 миң түп карагач көчөтү отургузулду. Көчөттөрдүн жерге жакшы тамыр алышын камсыз кылуу максатында сууга аралаштырылган биогумус колдонулган.
Мындан тышкары, Бишкек шаарында күзгү көчөт отургузуу өнөктүгүнүн алкагында эмен, каштан, катальпа жана чынар сыяктуу дарактардын 334 көчөтү отургузулду.
Иш-чаранын алкагында катышуучулар сейил бактын реконструкциялоо жана көрктөндүрүү иштеринин жүрүшү менен да таанышышты. Аталган иштер шаар тургундары жана коноктору үчүн заманбап, ыңгайлуу эс алуу аймагын түзүүгө багытталган.
Ведомство жаратылышты коргоо жана айлана-чөйрөнүн абалын жакшыртуу боюнча иштерди улантат.