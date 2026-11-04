USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Бишкектин Эмен сейил багындагы тротуарлар унаалардан тазартылды

11:15, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кайгуул милиция кызматы башкармалыгы бишкектиктердин Эмен сейил багынын жанына токтотулган унааларга карата шаар тургундарынынайткан даттануусуна чара көрдү.

Эскерте кетсек, күн мурун борбор калаанын тургуну унаалар толуп кеткен жөө адамдар өтүүчү аймак тууралуу айтып чыккан. Ал аллеялар менен эркин басуу мүмкүн болбой жатканын белгилеген.

«Эмне үчүн шаардык бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөйт жана тартипти орнотпойт? Бирөө чара көрүшү үчүн сөзсүз эле басма сөзгө кайрылуу керекпи? Жакында балдарыбыз сейилдей турган жер да, дем ала турган аба да калбай калат окшойт», — деп жазган аял.

Блок YouTube

Башкармалыктан 24.kg агенттигине билдиришкендей, кайрылуудан кийин Кайгуул милиция кызматынын кызматкерлери аллеяларды унаалардан тазартышты.

Тема боюнча материалдар

«Бишкек жашыл чарба» ишканасы көчөттөрдү сатып алууга тендер жарыялады

Бишкек менен Алматы шаардык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү макулдашты

Бишкектеги Ботаникалык бакчага эмки жазда беш миң түп дарак отургузулат

Оштогу мушташ: Колледждин үч студенти кармалды

ИИМ Адахан Мадумаровго кол салуу боюнча маалыматты четке какты

Бишкек мэриясында мыйзам бузуулар боюнча 44 материал иликтенүүдө

МинКаб Бишкекти пландоо жана куруу эрежелеринин аткаруучусун аныктады

Баланы куткарып калган. Бекен Асанбеков эрдиги үчүн сыйланды

Орусиядан Кыргызстанга 4,5 миллион сомдук баңгизат ташылып келген

Новопавловкада өспүрүмдүн сабалышы боюнча кылмыш иши козголду

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18