Быйыл Бишкекте эки миңден ашуун бак-дарактар кыйылды
Бишкекте 2026-жылдын башынан бери 2 миң 163 бак кыйылды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти.
Анын маалыматына караганда, 31 миң 445 көчөт отургузулган. Алардын канчасы өнүп кеткенин муниципалитет тактаган жок.
Белгилей кетсек, жыл башында «Бишкекжашылчарба» муниципалдык ишканасынын башкы агроному 2026-жылы 800дөн 1 миңге чейинки эски бактарды — негизинен теректер менен карагачтарды алуу пландалып жатканын айткан.
«Эски бактар 50 көчөдөн алынат, бирок 17 миң жаңы көчөт отургузуу пландалууда. Мэрия 50 миң көчөт сатып алууда, алар питомниктерде жергиликтүү климатка ыңгайлаштырылып, 2027-жылы отургузулат», — деп түшүндүргөн ал.