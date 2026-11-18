Бишкекте 207,5 миңден ашык жоогазын отургузулат
Бишкек шаарындагы учурда төрт районго голландиялык сорттогу 207 миң 500 түп жоогазын отургузулууда. Жоогазындар март–апрель айларында гүлдөп, шаардын көчөлөрүн, сейил бактарын жана скверлерин көркүнө чыгарат.
Муниципалитеттин маалыматына ылайык, гүлдөрдүн беш түрдүү түсү тандалып алынган.
Жоогазындар райондорго төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт:
- Биринчи май району — 70 миң түп;
- Ленин району — 60 миң түп;
- Октябрь району — 50 миң түп;
- Свердлов району — 27 миң 500 түп.
Гүлдөрдү отургузуу алдында топурак даярдалып, жоогазын 12-15 сантиметр тереңдикке тигилүүдө.