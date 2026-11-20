Быйыл Бишкек автобустарында жол кире төлөбөй жүргөндөргө 785 протокол түзүлдү
2026-жылдын 10 айында Бишкектин автобустарында жол кире төлөбөй жүргөндөргө 785 административдик протокол түзүлдү. Бул тууралуу 24.kg агенттигине мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти.
Анын маалыматына караганда, Транспорт департаменти туруктуу негизде рейддерди өткөрүп турат.
Жыл башынан бери жалпы суммасы 471 миң сомдук айып пул өндүрүлдү.
«Тулпар» долбоорунан кошумчалашкандай, аларда 20 адамдан турган көзөмөл кызматы иштейт. Кызматкерлер билетсиз жүргүнчүлөрдү аныктап, өз алдынча да, Транспорт департаменти жана «Бишкек шаардык транспорту» ишканасы менен биргеликте да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт.
Белгилей кетсек, борбор калаанын коомдук транспортунда накталай эмес төлөмгө өткөндөн кийин жол кире төлөбөгөндөр көбөйгөн.
Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык, муниципалдык коомдук транспортто жол кире жана жүк ташуу акысын төлөбөө, ошондой эле шаардык коомдук транспортту пайдалануу эрежелерин бузуу жеке жактарга 10 эсептик көрсөткүч (1 миң сом) өлчөмүндө айып пул салууга алып келет.