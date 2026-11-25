Бишкекте дээрлик 1 миллион доллар уурдалган каракчылык кол салуунун бети ачылды
Бишкекте чет өлкөлүк жаранга каракчылык кол салуу жасап, анын 988,5 миң долларын жана 200 миң сомун тартып алган шектүүлөр кармалды. Болжолдуу катышуучулардын бир бөлүгү чет өлкөдөн кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка караганда, кол салуу 17-ноябрда болжол менен саат 16:00дө болгон. Белгисиз төрт адам борбор калаадагы имараттардын бирине кирип барышкан. Чет өлкөлүк жаранды тапанчага окшош буюм менен коркутуп, күч колдонуу менен анын кара сумкасын жана уюлдук телефондорун тартып алышкан. Сумкада акча каражаты жана жабырлануучунун паспорту болгон.
Чет өлкөлүк жарандын айтымында, акчаны ага тааныштары кийин логистикалык компанияга жеткирип берүү үчүн беришкен. Анын сөзүнө караганда, каражат унааларды сатып алууга багытталган болчу.
Кол салуу фактысы боюнча КР Кылмыш-жаза кодексинин 207-беренеси («Каракчылык») менен кылмыш иши козголду.
Ыкчам-иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери «Коопсуз өлкө» долбоорунун видеокөзөмөл камераларынын жазууларын изилдеп чыгышкан. Бул шектүүлөр колдонгон унааларды, алардын байланыштарын жана кол салуудан кийинки кыймыл-аракетин аныктоого жардам берген.
Бишкекте үч жаран кармалды: 1971-жылы туулган А. Э., 1996-жылы туулган Л. Л. жана 2000-жылы туулган Н. А. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Мындан тышкары, Кыргызстандын чегинен тышкары качып кеткен бир нече жаран чет мамлекеттин аймагында кармалды.
ИИМдин билдирүүсүндө 2003-жылы туулган М. Б., 2001-жылы туулган С. Н., 1991-жылы туулган И. Д., 1996-жылы туулган Х. И. жана 2002-жылы туулган Б. А. көрсөтүлгөн. Тизмеде ошондой эле туулган жылы бирдей (2008-жылкы) К. Б. аттуу инициалдар эки жолу келтирилген. Кармоо иштери кайсы өлкөдө жүргүзүлгөнүн ведомство тактаган жок.
Ыкчам-иликтөө иш-чараларынын учурунда милиция уурдалган акчанын бир бөлүгүн таап, алды. Ысык-Ата районунун Новопокровка айылындагы үйлөрдүн биринен кара сумканын ичинен 300 миң доллар табылган. Дагы 100 миң доллар шектүүлөрдүн биринин унаасынан чыккан.
Мындан тышкары, Чүй районунун айылдарынын биринде контейнердин алдынан 410 миң доллар табылды.
Ошентип, табылган акчанын жалпы суммасы 810 миң долларды түздү. Тергөө иштери уланууда.