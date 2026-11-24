ИИМ үй-бүлөлүк зомбулук үчүн жазаны катаалдаштырууну сунуштады
Кыргызстанда Ички иштер министрлиги үй-бүлөлүк зомбулук жана жашы жете электерге каршы кылмыштар үчүн жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелөөдө. Бул тууралуу өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө жана аймактарда мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга арналган кеңешмеде ведомство башчысы Улан Ниязбеков билдирди.
Анын айтымында, кылмыштуулуктун алдын алууну күчөтүү жана мүмкүн болуучу коркунучтарды эскертүү механизмдерин киргизүү ИИМдин ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири болот.
«Биз жашы жете электерге каршы кылмыштар, үй-бүлөлүк зомбулук жана калкка коркунуч жараткан аракеттер үчүн жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду сунуштайбыз», — деди Улан Ниязбеков.
ИИМ жергиликтүү бийлик жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнүн жаңы алгоритмдерин иштеп чыгат, бул жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп кайтарууга жана кылмыштардын алдын алууга мүмкүндүк берет.