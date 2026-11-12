USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы: Күбөлөр каза болгондор бар экенин айтышууда

10:33, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Чүй облусунда оор жол-транспорт кырсыгы болду. Алдын ала маалыматтарга караганда, Садовое жана Александровка айылдарынын аймагында эки унаа кагылышкан.

Күбөлөрдүн айтымында, унаалар бетме-бет сүзүшкөн. Алардын маалыматы боюнча, кырсыктын кесепетинен каза болгондор бар.

Блок YouTube

Курмандыктардын жана жабыркагандардын так саны азырынча белгисиз. Ошондой эле кагылышууга эмне себеп болгону жана кырсык кандай жагдайда болгону аныктала элек.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18