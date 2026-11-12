Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы: Күбөлөр каза болгондор бар экенин айтышууда
Чүй облусунда оор жол-транспорт кырсыгы болду. Алдын ала маалыматтарга караганда, Садовое жана Александровка айылдарынын аймагында эки унаа кагылышкан.
Күбөлөрдүн айтымында, унаалар бетме-бет сүзүшкөн. Алардын маалыматы боюнча, кырсыктын кесепетинен каза болгондор бар.
Курмандыктардын жана жабыркагандардын так саны азырынча белгисиз. Ошондой эле кагылышууга эмне себеп болгону жана кырсык кандай жагдайда болгону аныктала элек.