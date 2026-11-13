Ош — Араван унаа жолундагы үрөй учурган кырсык. Айдоочу унаадан ыргып кеткен
Ош — Араван унаа жолунда Changan үлгүсүндөгү унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Унаа бир нече жолу оодарылып кетип, айдоочу салонунан бир нече метр алыстыкка ыргып кеткен.
Күбөлөр 24.kg агенттигинин журналистине билдиришкендей, унаа жогорку ылдамдыкта келе жаткан. Бир маалда айдоочу рулду башкара албай калып, натыйжада унаа оодарылып, бир нече жолу ала салып кеткен.
Жабырлануучуга окуу-машыгуудан кайтып келе жаткан Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жардамга келишкен.
Куткаруучулар айдоочуга биринчи медициналык жардам көрсөтүшүп, андан соң чакыруу боюнча келген тез жардам бригадасына өткөрүп беришкен.
Жабырлануучунун абалы жана жол кырсыгынын чоо-жайы такталууда.