Кыргызстан Ысык-Көлдү сактап калуу үчүн эл аралык фонд түзүүнү сунуштады
Кыргызстан Ысык-Көлдү сактап калуу үчүн БУУнун камкордугу астында эл аралык трасттык фонд түзүү демилгесин илгерилетүүдө. Бул сунуш Ереван шаарында 19-октябрдан 30-октябрга чейин өтүп жаткан БУУнун Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенциясынын 17-конференциясында тараптар (COP17) талкуулады.
Конференциянын ишине Президенттин Тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова баштаган Кыргыз Республикасынын делегациясы катышууда.
26-октябрда форумдун алкагында БУУнун Курчап турган чөйрө боюнча программасы (ЮНЕП), БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) жана Тоо өнөктөштүгү тарабынан уюштурулган Тоо экосистемаларынын күнү өттү.
Жыйынтыктоочу сессияда сүйлөп жатып, Динара Кемелова эл аралык коомчулукту декларациялардан жана милдеттенмелерден тоо экосистемаларын коргоо жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча конкреттүү чараларга өтүүгө чакырды.
Кыргызстандык делегация президент Садыра Жапаровдун COP17 лидерлер саммитинде айткан демилгелерине өзгөчө көңүл бурду.
Ысык-Көлдү сактоо үчүн трасттык фонд түзүүдөн тышкары, Кыргызстан Глобалдык экологиялык фонддун алкагында атайын тоо программасын уюштурууну, ошондой эле Бишкек шаарында Глобалдык тоо туруктуулугу борборун ачууну сунуштоодо.
Конференциянын катышуучулары тоо экосистемаларын калыбына келтирүү, эл аралык каржылоону тартуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү мониторингдөөнүн заманбап технологияларын киргизүү маселелерин талкуулашты.
Кыргызстан ошондой эле татаал географиялык шарттар жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери экологиялык изилдөөлөрдү кыйындаткан тоолуу өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарылдыгын баса белгиледи.
COP17 алкагында Динара Кемелова Испания, Андорра, Греция, Панама, Польша, Норвегия, Камбоджа, Филиппин жана Саудия Арабиясынын өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү.
Ал ошондой эле чет элдик өнөктөштөрдү 2027-жылдын 21–23-октябрында Кыргызстанда өтө турган «Бишкек+25» Экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды.
COP17 конференциясына БУУнун Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенциясына катышкан өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышууда. Форумга 15 миңге чукул катышуучу чогулаары күтүлүүдө.