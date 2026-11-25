Суу алдында таштанды жай. Кыргызстандын көлдөрүнөн 372 чакырым тор алынып чыкты
Ысык-Көл жана Соң-Көлдөн, ошондой эле Токтогул суу сактагычынан 372 чакырымдан ашык синтетикалык балык уулоочу торлор жана 25 тоннадан ашуун таштанды алынып чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди.
Суу сактагычтарды тазалоо иштери президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) суучулдары, Ички иштер министрлигинин (ИИМ) туристтик-экологиялык милициясынын кызматкерлери жана Жаратылыш ресурстары министрлигинин адистеринин биргелешкен аракети менен жүргүзүлдү.
Жалпысынан суудан 372 миң 400 метр балык уулоочу тор чыгарылды. Анын ичинен ӨКМдин суучулдары 157 миң 800 метр, туристтик-экологиялык милициянын кызматкерлери — 95 миң 600 метр, ал эми Жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү — 119 миң метр тор алып чыгышты.
Мындан тышкары, тазалоо иштеринин жүрүшүндө 25 тоннадан ашык таштанды чогултулду.
Чыгарылган бардык синтетикалык торлор жана таштандылар Бишкектеги таштандыны кайра иштетүүчү заводго жеткирилип, ведомствонун маалыматы боюнча, ал жерде утилизацияланды.
Жаратылыш ресурстары министрлиги суу объектилерин браконьердик торлордон жана таштандылардан тазалоо суу экосистемаларын сактоого, жаратылыш чөйрөсүн коргоого жана мындан аркы булгануунун алдын алууга багытталганын баса белгиледи.
Суу объектилерин тазалоо иштери мамлекет башчысынын тапшырмасынын алкагында жүргүзүлүүдө.