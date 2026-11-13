USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Ысык-Көлдөн 50 килограмм таштанды жана 400 метр тор чыгарылды

11:05, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык-Көл регионалдык башкармалыгы тарабынан браконьерликтин алдын алууга жана суу биоресурстарын коргоого багытталган рейддик иш-чара өткөрүлдү.

Рейддин жүрүшүндө Ысык-Көл районунун Чоң-Өрүктү айылынын аймагында көлдүн акваториясынан узундугу 400 метр болгон эски синтетикалык балык уулоочу тор, ошондой эле 50 килограмм таштанды алынып чыкты.

1794543608381-5c8b52b0-4869-4d93-ad5d-8fd4cc768fad-whatsapp-image-2026-11-13-at-101903jpeg-optimized.webp

Белгилей кетсек, сууда калып кеткен синтетикалык торлор балыктарга жана башка суу жаныбарларына коркунуч жаратып, ошондой эле көлдүн экосистемасына терс таасирин тийгизет.

Мекеме Ысык-Көлдүн жаратылышын сактоо, суу биоресурстарын коргоо жана мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу боюнча рейддер мындан ары да улантыларын билдирди.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18