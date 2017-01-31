Национальный банк выпустил в обращение обновленные банкноты четвертой серии. Кыргызский сом считается одной из самых красивых купюр в странах СНГ. Дизайнер Дмитрий Лысогоров рассказал ИА «24.kg» немало интересных фактов о создании и изготовлении сома.

Кыргызстан стал одной из первых стран, где после развала Советского Союза ввели собственную национальную валюту. Это случилось 10 мая 1993 года. Дизайнер Дмитрий Лысогоров стоял у истоков национальной валюты Кыргызстана. Именно он является автором дизайна купюр банкнот первой серии.

— Дмитрий Евгеньевич, почему выбрали именно вас?

— Руководство Национального банка обратилось в Союз художников. Им требовались специалисты по графическому дизайну. Я оканчивал Мухинское высшее училище по специальности «графический дизайн и упаковка». Специалистов такого профиля в то время было мало. Еще Таалай Курманов учился на ту же специальность. Он был в то время председателем Союза художников. Но эта информация прошла мимо него: тогда дежурил другой человек и передал просьбу Национального банка мне. Пригласили еще и Анатолия Цыганкова, который занимался художественной иллюстрацией.

— Вам так прямо и сказали, что нужны дизайнеры для изготовления национальной валюты?

— Конечно, нет. На следующий день после звонка мы с Анатолием Цыганковым приехали в Нацбанк. Председатель Кемельбек Нанаев рассказал о задаче. После беседы с председателем мы занялись изучением вопроса. Над созданием национальной валюты работали специальные комиссии — историческая, лингвистическая и художественная. Историки давали рекомендации по персонажам, которых стоило бы изобразить на купюрах. Лингвисты — по языку и что должно быть написано. Ну, а мы, художники, должны были создать образ.

— А кто решал, какие именно будут купюры?

— Проделали определенную работу. В итоге вместе со специалистами Национального банка определили схему выпуска банкнот. Решили, что это будут банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сомов. Нам дали фото персонажей, которых мы должны изобразить на купюрах. Позже поставили задачу разработать эскизы тыйынов.

— И вы сразу принялись за рисование эскизов?

— Нет. Сначала мы изучали аналоги других стран. Тогда еще не было Интернета — да что там, и компьютеров-то не было. Мы по крупицам собирали информацию. Позже нас направили в Латвию, которая первой на постсоветском пространстве стала выпускать собственную валюту. Их художник поделился с нами секретами создания денег. К тому времени Турция заявила о заинтересованности печатать кыргызский сом. Мы поехали туда, чтобы увидеть процесс изготовления денег. Но нам не понравилось. Нас очень хорошо приняли, но вот организация производства нас не устроила: не было компьютеризации, хотя мы знали, что в других странах она есть. Тогда президентом был Аскар Акаев. Он с нами встретился, выслушал мнение дизайнеров и других специалистов и решил отправить нас в Англию. Там нам показали весь процесс изготовления денег.

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— Если все так тщательно готовилось, почему первую серию сомов называют временными деньгами?

— После поездки в Англию началась детальная работа над созданием эскизов. Вдруг неожиданно нам сообщили, что готовятся к выпуску временные деньги. Тогда в Бишкеке находился консультант из Голландии. Нам сказали, что мы должны представить ему эскизы в течение трех дней. Мы с Анатолием Петровичем бросили жребий. Мне достались сомы, а ему тыйыны. Я сделал три эскиза валюты, и на их основании выпустили три номинала — 1, 5 и 10 сомов.

— Наверное, очень гордились, когда сомы напечатали?

— Нет. Они мне совсем не понравились. Я сделал эскиз цветными карандашами, но при печати они выглядели простенько. Тогда у государства не было денег на более дорогостоящую печать. Да и качество бумаги было плохим. Однажды моя супруга постирала брюки с новыми деньгами, так они все стерлись.

— Качество изготовления нынешних сомов лучше?

— Безусловно. В области защиты элементов кыргызские сомы хорошо выполнены. Все на самом высоком уровне. Их печатают специалисты, у которых большой опыт и передовые технологии. В этой части наша валюта отвечает всем требованиям.

— С 1 января 2017 года Национальный банк выпустил в обращение обновленные банкноты четвертой серии. Одна из купюр, 200 сомов, вызвала нарекания. Якобы портрет Алыкула Осмонова на ней нечеткий…

— Тут надо знать технологию изготовления купюры. Первый портрет выполнен другим способом. Он был не очень качественным. Потом Нацбанк поменял его на гравюру. Это классическая манера исполнения, когда портрет переводится гравировкой. Что касается обвинений в том, что у Алыкула Осмонова один глаз косит, то я этого даже не заметил. Могу сказать, что не стоит обвинять Национальный банк. Гравер очень точно перенес изображение с фотографии на купюру.

— А какая у вас любимая купюра?