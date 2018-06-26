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Экономика

Для погашения госдолга в Кыргызстане уже дважды открывали счет. Где деньги?

В Кыргызстане ранее дважды открывали народные счета для погашения внешнего долга Кыргызстана. Однако на сегодня оба закрыты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном банке КР.

Напомним, в 2007 году Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение о создании народного счета в Национальном банке КР для погашения государственного долга. Первый счет был открыт в июне в национальной валюте для Центрального казначейства Министерства финансов КР. Закрыли его 24 июля 2012-го.

За весь период на счете было собрано всего 803 тысячи 817,77 сома.

После его закрытия средства перевели на счет Центрального казначейства Минфина.

Второй народный счет тоже открывали в 2007 году, но в долларах. На счете собрали еще меньше — $3 тысячи 350. Закрыли его в 2012-м, а деньги конвертировали в сомы (157 тысяч 955,85 сома) и перечислили на счет Минфина.

«Информацией о дальнейшем использовании средств владеет Центральное казначейство Минфина. На сегодня оба счета закрыты и не работают», — заключили в Нацбанке.

Напомним, 14 июня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил в парламенте, что правительство намерено открыть специальный счет для сбора средств от желающих помочь государству.

В ответ депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил депутатам скинуться и самим погасить внешний долг страны. Но коллеги его не поддержали. В итоге Камчыбек Жолдошбаев решил самостоятельно перечислить 1 миллион сомов на счет.

На 30 марта 2018 года госдолг достиг $4 миллиардов 435,49 миллиона, или 305 миллиардов 91,22 миллиона сомов.
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