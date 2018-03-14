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Экономика

Кыргызстан сможет реализовать «Умный город» собственными силами

«Кыргызстан сможет реализовать «Умный город» собственными силами с привлечением местных и иностранных инвесторов», — заявил ИА «24.kg» эксперт в области IT-технологий Мирлан Омуралиев, комментируя выход правительства из соглашения по проекту.

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По его словам, решение расторгнуть договор принято верно. Инвесторы не выполнили поставленные условия. Кроме того, они предлагали не те технологии, которые нужны Кыргызстану. Для страны было бы хорошо, если бы технологии были продвинутыми на несколько шагов вперед. Кроме того, он напомнил, что инвесторы давно должны были представить техническое задание, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Но этого так и не было сделано.

«Это нужно для того, чтобы завтра, когда мы захотим что-то изменить или добавить новую функцию, это можно было сделать без проблем. «Умный город» состоит из нескольких экосистем. Его технологии должны быть обновляемы, а сама система гибкой, чтобы можно было в любой момент вводить в нее новые модули», — отметил Мирлан Омуралиев.

Эксперт уверен, что проблем с реализацией «Умного города» не будет. Есть бизнесмены, которые готовы вложиться в проект.

«В прошлом году я руководил рабочей группой по анализу ситуации с реализацией проекта «Умный город» и понял, что есть компании, заинтересованные в его реализации. В том числе и местные. Когда запускали проект «Таза коом», то мы говорили, что будем привлекать к нему бизнес. Вот сейчас как раз есть такая возможность. Международные доноры могут помочь консультациями, оказать финансовую помощь. И совместно можно будет реализовать проект. Мы можем делать его пошагово. Например,  оборудовать несколько перекрестков аппаратным комплексом. А потом за счет поступивших средств наращивать систему. Таким образом можно будет охватить весь город», — заключил Мирлан Омуралиев.
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