Инвестиции в действии. Как работает Терек-Сай

Отношения инвесторов с Кыргызстаном всегда сложные. Особенно в горнорудной отрасли. Конфликты — вот синоним добычи полезных ископаемых, а особенно золота.

Есть предприятие, которое претендует на то, чтобы стать примером: Терексайский рудник. О том, как сейчас там идут работы и появится ли в Кыргызстане своя золотоизвлекательная фабрика, ИА «24.kg» рассказали в ОАО «Кыргызалтын».

Кому достался Терек-Сай

Терексайский рудник — самый старый в Кыргызстане, расположен в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Работает с 1950 года. Однако его останавливали из-за нерентабельности и истощения минерально-сырьевой базы. Себестоимость производства золота здесь чуть ли не в три раза превышала его рыночную стоимость.

В ноябре 2015 года конкурс на разработку месторождений Терек, Тереккан и Перевальное выиграла компания «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие ОАО «Кыргызалтын» (25 процентов) и турецкой компании «Эти Бакыр» (75 процентов). Победитель заплатил за лицензию на разработку месторождений $20 миллионов.

Запасы золота на месторождении Тереккан составляют около 5,062 тонны, на Перевальном — 7,502, Терек — 14,644 тонны.

Надежды на запуск производства на месторождениях колоссальные. Причин две. Во-первых, «Кыргызалтыну» нужны свежие силы и новые месторождения. Во-вторых, именно запуск ЗИФ по переработке золотосодержащего концентрата может решить проблему с вывозом руды из Кыргызстана. Сейчас ее перерабатывают в Казахстане или Китае. Золотоизвлекательной фабрики, которая может перерабатывать упорные руды с содержанием мышьяка и меди, в республике пока нет.

По проекту при разработке месторождений Терек, Тереккан и Перевальное предусмотрено строительство ЗИФ, что позволит перерабатывать золотосодержащий концентрат в Кыргызстане.

ОАО «Кыргызалтын» с «Эти Бакыр» решило построить ЗИФ на юге страны для переработки золотосодержащих концентратов именно упорных руд. Это позволит вовлечь в процесс новые месторождения. Сейчас их не разрабатывают из-за отсутствия такого предприятия.

Разработка технико-экономического обоснования ЗИФ начнется в 2018-м, а ее строительство должно завершиться к 2020 году.

Возрождение старой фабрики

Предложение кыргызско-турецкого СП показалось комиссии более чем выгодным. Лицензию компания получила и заплатила за нее в установленный законом срок.

В ОАО «Кыргызалтын» ИА «24.kg» рассказали, что работа на объекте идет полным ходом. Так, в 2017-м пробурили 25 тысяч погонных метров скважин с поверхности и 77 — с подземных выработок, отобрали 5 тысяч 260 геологических проб.

От строительства ЗИФ разработчики месторождений не отказались. Сейчас решается вопрос о мощности фабрики.

Отобраны пробы для технологического исследования в Австралии. Его результаты получат в ближайшее время. По итогам анализа станет ясно, какую использовать технологию переработки руды и какой технологический процесс, и можно будет определиться с производственной мощностью новой фабрики. Эти же данные станут основой для создания проекта разработки месторождений Тереккан, Перевальное и Терек.

«Введена в эксплуатацию в августе 2017 года после реконструкции старая обогатительная фабрика «Терексай», — сообщил заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Талант Казаков.

На реконструированной фабрике выпускают флотационный концентрат, содержащий золото и серебро. Ее производственная мощность — 100 тысяч тонн руды в год. При этом планируется, что именно в этом году фабрику загрузят на полную мощность.

В 2017 году компания вложила в реконструкцию фабрики «Терексай» $6,78 миллиона, в горные и геологоразведочные работы — 178,9 миллиона сомов.

ЗИФ пока нет, но налоги платим

Пока идут подготовительные работ, никто компанию «Эти Бакыр Терексай» от уплаты налогов или других социальных отчислений не освобождал. Сегодня на предприятии работают 352 человека. Около 96 процентов из них — местные жители. Заработная плата составляет в среднем 22,5 тысячи сомов.

В 2017-м компания заплатила в бюджет Кыргызстана 37,6 миллиона сомов налогов и сборов, 35,7 миллиона сомов взносов в Социальный фонд и 8,7 миллиона таможенных сборов и пошлин.

Всего в 2017 году «Эти Бакыр Терексай» перечислил в бюджет страны 82,2 миллиона сомов.

Еще один пункт расходов — социальный пакет. Именно из-за этого пункта на месторождениях Кыргызстана часто возникают конфликты. На Терек-Сае все спокойно.

Согласно условиям лицензионного соглашения, на социально-экономическое развитие Терек-Сайского айыл окмоту «Эти Бакыр Терексай» ежегодно будет выделять 15 миллионов сомов до ввода в эксплуатацию новой ЗИФ. После ее запуска сумма увеличится до 20 миллионов.

В прошлом году «Эти Бакыр Терексай» выделил 28,6 миллиона сомов на асфальтирование внутренних дорог и 1 миллион — на строительство новых домов для пострадавших от пожара. Так решили депутаты местного кенеша.