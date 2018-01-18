«Умный город». Все, что вы хотели знать о проекте

Правительство Кыргызстана 11 января подписало инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co., Ltd. по проекту «Умный город». Общий объем инвестиций в рамках реализуемого проекта составит $60 миллионов. Соинвесторами проекта наряду с компанией Huawei выступят компании Beijing China Veterns Lingxin Capital Management и ОсОО «Ака минералз энд майнинг».

Но у части активных кыргызстанцев возникли вопросы как о выборе инвестора, так и о плане реализации «Умного города».

ИА «24.kg» представляет ответы чиновников на самые распространенные вопросы о реализации долгожданного проекта.

1. Почему Huawei?

Huawei — один из мировых лидеров по производству телекоммуникационного оборудования. Штат сотрудников компании, которая представлена на всех континентах, насчитывает 170 тысяч. Согласно оценкам экспертов, продукцией и сервисами компании пользуется треть населения земного шара.

Huawei — один из наиболее инновационных мировых брендов, вкладывающих значительную часть своей прибыли в научные исследования.

Кроме того, Huawei занимает третье место в мире среди производителей мобильных устройств. В 2017 году компания продала 153 миллиона мобильных телефонов.

Компания Huawei в 2013 году успешно реализовала аналогичный «Умному городу» проект в Душанбе. В первый же день работы проекта было зарегистрировано 17 тысяч нарушений ПДД и 10 фактов хулиганства в общественных местах.

Huawei имеет большой опыт в реализации проектов по обеспечению GMS и LTE-связью в Китае, России, Турции, Марокко, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии.

2. Что будет делать Huawei в Кыргызстане?

В рамках соглашения инвестор выполнит работу по подготовке проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству, интеграции, эксплуатационно-техническому обслуживанию проекта «Умный город» за короткий период времени.

Сам проект реализуют на территории Бишкека и Оша, а также на автомобильных дорогах Бишкек — Ош, Бишкек — Чолпон-Ата и Бишкек — аэропорт «Манас».

Технический надзор за реализацией проекта будет осуществлять международная компания с безупречной репутацией и большим опытом в данной сфере.

3. Какая компания будет вести технадзор?

С этим в правительстве еще не определились. Пока идут консультации с возможными претендентами.

4. Соинвесторы. Откуда они взялись?

Соинвесторов нашла сама китайская компания Huawei. Дело в том, что, согласно внутренней политике организации, она сама не может вкладывать инвестиции.

Соинвесторы, чья политика основана на поддержке собственных предпринимателей, а также на развитии двусторонних отношений и содействии развитию в других странах, не имеют финансового интереса в данном проекте.

Для Beijing China Veterans Lingxin Capital Management, инвестиционного фонда, управляющего $5 миллиардами, и других соинвесторов проект «Умный город» больше имиджевый, чем коммерческий.

5. Что это за компания — ОсОО «Ака минералз энд майнинг»?

Согласно базе данных Министерства юстиции, учредителемОсОО «Ака минералз энд майнинг» является ОсОО «AKA Petroleum». Компания AKA Petroleum учреждена 14 апреля 2014 года и находится в Мюнхене (Германия). Ее основная деятельность: проектирование, подготовительные работы и добыча полезных ископаемых, в частности природного газа и нефти; получение, сохранение, применение капиталовложений всех видов и распоряжение ими.

AKA Petroleum входит в группу компаний AKA Group, занимающихся инвестициями и разработками в области международной недвижимости и гостиничных проектов в Дубае, Германии, Великобритании, Китае и Центральной Азии.

Компания не получает от проекта никаких финансовых выгод. Более того, она вкладывает собственные $9 миллионов.

К выбору компании правительство Кыргызстана отношения не имеет. Ее, как и Beijing China Veterans Lingxin Capital Management, привлек Huawei.

6. Почему Кыргызстан не может сам реализовать проект «Умный город»?

В рамках проекта «Умный город» компания Huawei установит интерактивные и многофункциональные камеры, в программном обеспечении которых присутствуют элементы искусственного интеллекта. Это современная и высокотехнологичная система. Даже при наличии в бюджете таких средств Кыргызстан не сможет реализовать ее самостоятельно. В настоящее время в стране нет аналогичного опыта и ноу-хау.

7. Почему не было тендера по проекту «Умный город»?

Прямое инвестиционное соглашение правительства с компанией Huawei заключено без проведения тендера.

Правительство вправе заключать инвестиционное соглашение без проведения тендера, если сумма инвестиций превышает $50 миллионов, а инвестор имеет положительную международную репутацию и положительный опыт реализации подобных проектов.

8. Откуда взялась стоимость проекта в $60 миллионов?

Стоимость проекта сложилась на основании предварительного технико-экономического обоснования в соответствии с объемами и сложностью работ. Часть работ будет производиться в условиях высокогорья.

Проект предусматривает установку многофункциональных камер, которые смогут «читать» номера автомашин и опознавать лица граждан.

Проект «Умный город», который реализуют в Кыргызстане, будет несколько отличаться от похожих проектов в других странах. В него включены сразу два города и несколько крупных трасс. Поэтому и цена у него выше.

Объемы работ в нашей стране больше, сложнее, устанавливаемое оборудование будет более усовершенствованным и комплексным. Пресс-служба правительства

Сумма включает развертывание двух командных взаимодублирующих мониторинговых центров, двух центров обработки данных, а также инфраструктуры там, где ее не хватает. Это умные светофоры, освещение и так далее. На платформе центров предусмотрено разграничение уровней доступа, предусматривающее возможности подключения коммунальных служб, министерств и ведомств для мониторинга ситуации в рамках их полномочий.

Инвесторы смогут вернуть вложенные средства в размере $60 миллионов лишь спустя 5 лет, не взимая процентов. Сам проект будет реализован за 1,5 года. Многие подобные проекты осуществлены за счет кредитов и по окончательной сумме, с учетом выплаченных процентов, оказались дороже.