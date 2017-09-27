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Экономика

На урановом хвостохранилище в селе Мин-Куш начата рекультивация

На урановом хвостохранилище вблизи села Мин-Куш Нарынской области начата рекультивация. Об этом  ИА «24.kg» сообщил директор Центра государственного регулирования охраны окружающей среды и экологической безопасности при Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Байгабыл Толонгутов.

По его словам, рекультивация начата компанией «Росатом» (Россия), на работы она намерена потратить 1 миллиард 128 миллионов рублей.

Как рассказал Байгабыл Толонгутов, на хвостохранилище возле города Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области международная компания начала оценку воздействия на окружающую среду. Для проектных работ и последующей рекультивации, а также на проведение оценки со стороны Европейского союза выделено €2,5 миллиона. 

«Для доноров составлен мастер-план, то есть обоснование, где и что нужно сделать в Центральной Азии. Всего нашей стране необходимо €100 миллионов, из них Европейский союз уже выделил €17,5 миллиона», — сказал Байгабыл Толонгутов.

Он подчеркнул, что есть специальный счет, куда доноры постепенно будут вносить деньги, параллельно будет идти рекультивация.

Напомним, на 61-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, которая проходила 18-22 сентября 2017 года в Вене (Австрия), Кыргызстан в лице директора Агентства охраны окружающей среды Абдыкалыка Рустамова подписал «Стратегический мастер-план восстановления окружающей среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии».
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