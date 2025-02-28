Мэрия проверяет санитарное состояние скотобоен Бишкека

В Свердловском районе столицы проверили скотобойни. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, в рамках профилактики инфекционных заболеваний сотрудники мэрии совместно с Бишкекским городским управлением ветеринарии проверили санитарное состояние бойни.
На территории Свердловского района расположены две скотобойни:
- на улице Фере, 32;
- в жилмассиве «Биримдик-Кут», 1-я улица.
В убойном цеху в жилмассиве «Биримдик-Кут» предоставляют услуги по убою скота. В скотобойне на улице Фере, 32, помимо убоя, продают говядину по 570 сомов.