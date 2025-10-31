Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому открытое акционерное общество «Элдик Банк» официально признано преемником и продолжателем традиций аманатного (сберегательного) дела, зародившегося в Кыргызстане в 1925 году.

Как отмечается в документе, цель решения — сохранить историческое наследие страны и укрепить культуру бережливости и финансовой ответственности среди граждан.

В рамках указа «Элдик Банк» проведет комплекс мероприятий по финансовой грамотности, приуроченных к 100-летию сберегательного дела в КР, которое будет отмечаться в 2025-м.