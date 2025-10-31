11:06
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Экономика

Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому открытое акционерное общество «Элдик Банк» официально признано преемником и продолжателем традиций аманатного (сберегательного) дела, зародившегося в Кыргызстане в 1925 году.

Как отмечается в документе, цель решения — сохранить историческое наследие страны и укрепить культуру бережливости и финансовой ответственности среди граждан.

В рамках указа «Элдик Банк» проведет комплекс мероприятий по финансовой грамотности, приуроченных к 100-летию сберегательного дела в КР, которое будет отмечаться в 2025-м.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349217/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Потребкредиты по-новому: лимит 0,08 процента в день и закрытие без штрафов
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В Нацбанке смена кадров: Улан Жамалидинов освобожден, Санжар Абдыгазиев назначен
В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
31 октября, пятница
11:05
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
11:03
Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 октября
10:58
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
10:57
Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра